Alianza Lima visitará este sábado 29 de julio a la Universidad César Vallejo por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo. Los blanquiazules debutarán con su entrenador interino Nixon Perea.

No obstante, una mala noticia les llegó en los últimos días, es que el extremo Bryan Reyna acaba de dejar el club para seguir con su carrera futbolística en el Gremio de Brasil. Esta decisión ha generado mucha molestia en tienda íntima.

Pero esto no es todo, ya que según diario Líbero, el deportista fingió una lesión y debido a eso no pudo jugar algunos encuentros importantes. Todo esto suma para que exista una gran incomodidad en la interna victoriana.

Cabe recordar que hace algunas fechas atrás, Guillermo Salas mencionó que Reyna no fue tomado en cuenta ante Sport Boys por tener molestias, aunque el exCantolao lanzó un puñal al asegurar que se encontraba bien y no jugó por decisión del comando técnico.

“No desconfío de Bryan, pero pienso que no manejó bien el tema. Previo al partido de Boys, estaba con molestias. Él se comunicó con el área diciendo que no podía entrenar porque tenía molestias. Yo tomé la decisión de que él no participara desde el inicio. Hablé con él y me reconoció que estaba molesto. Le expliqué bien lo que sucedió”, comentó el exDT de Alianza.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Trujillo el día sábado 29 de julio por la fecha 6 del Torneo Clausura y enfrentará a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Alianza Lima ha disputado 5 partidos y se ubica en la posición 7 con 2 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdido, con 3 goles a favor y 1 gol en contra.