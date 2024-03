El ex árbitro peruano, Fernando Chappell, en una charla extensa y poderosa con ATV Noticias dio nombres de árbitros e involucra a un equipo en amaños de partidos. En clara respuesta a lo que fue la última mención del Presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Disparando con todo, bajo su responsabilidad, entregó a quienes son los culpables, junto a los que han ido denunciando en fechas pasadas.

La entrevista hecha por el canal de televisión abre el tema del amaño de partidos, con esa afirmación Chappell: “Escuché a Agustín Lozano decir que den pruebas. Ayer en un programa mostré la prueba más contundente que lo compromete a él desde el inicio de su gestión, que su hermano Alberto Lozano había sido expulsado de las filas del arbitraje nacional por corrupción, por el presidente anterior”.

Destaca el ex juez principal que lo que pasó antes, tiene nombre y apellido a nivel de responsabilidades: “Sin embargo, él (Agustín Lozano) al momento de ingresar a la Federación Peruana lo repuso y siguió adelante. Hay un audio donde lo compromete a él donde lo lleva a ganar a UNIÓN COMERCIO. ¿Qué más pruebas podemos nosotros mostrarle el camino de la corrupción? Ya no sé qué más podemos mostrar”.

Se trataría del caso de un duelo por fútbol peruano, el que abriría un abanico de oportunidades para investigar: “Yo hablo puntualmente de lo que pasó en ese partido, más allá no te puedo decir, pero si te digo que en el audio que hablamos nosotros, que es de mucho tiempo atrás, no es nuevo, y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces eso es parte de la corrupción que tenemos en el sistema, que lamentablemente no mejora por la torpeza de las autoridades que están comprometidas en esto”.

¿Y la CONAR qué dijo al respecto de las denuncias?

A su vez, Fernando Chappell, criticó a la encargada de los árbitros peruanos actualmente: “Lo que te puedo decir es que las pruebas tienen que ver con documentos, audios y videos. De forma errada, Carmen Retuerto ha indicado que son 5 árbitros, que 2 árbitros ya los evaluaron y que no encontraron nada, y 3 que están en plena evaluación, casi 2 años en el tema de corrupción y no hay respuesta”.

¿Por qué no se conocen los casos de amaños de partidos?

Fernando Chappell da su punto de vista sobre lo que pasa en las comisiones de justicia: “De allí el sistema te demuestra que es lento, complicado y que no le dan importancia a esto que es el flagelo de la sociedad. Y hay otro caso en el cual a un asistente lo conminaron a que ‘ayudara’ al resultado de un partido porque le mencionaron que había un grupo de árbitros de la primera liga que estaban de acuerdo con algunos equipos y que le pedían que ayudara”.

¿Quiénes son los otros implicados en amaños de partidos?

Como para cerrar, y para no dejar títere sin cabeza, dio más detalles de la afirmación pasada, Fernando Chappell: “Este asistente de nombre Ulises Ureta denunció el caso a la comisión de Manuel Garay, pero lamentablemente en el ínterin para llegar a las oficinas de la CONAR fue amenazado por James Huamaní y Josué Ciriaco. El asistente llegó a la oficina de la CONAR sudoroso, asustado y no pudo ratificar la denuncia que había hecho horas antes”.