Universitario de Deportes es el próximo partido de Alianza Lima, luego del tropiezo contra Sport Boys. Deberán poner las barbas en remojo para encontrar un óptimo rendimiento y en casa no caer derrotados. Lo cual sería un desencadenante lamentable para los íntimos.

Alianza Lima tiene una semana completa de trabajo para poder hallar un once competitivo, después, ver la oportunidad de ganar el partido con solvencia ante el clásico rival. Todo eso, parece bastante, tiene pendiente el equipo de Guillermo Salas.

De esta manera se vive el día a día en un cuadro grande. Hernán Barcos lo sabe bien, por eso su análisis después del enfrentamiento en el Estadio Nacional, es claro y directo: “Nos sorprenden con un gol, después no supimos replantearlo. No tuvimos muchas posibilidades tampoco, hay que seguir trabajando, hacer autocrítica”.

HERNÁN BARCOS ANALIZÓ EL PARTIDO CONTRA SPORT BOYS:

Sport Boys hizo una gran labor, El Pirata lo sabe bien, por eso dejó una frase sobre Guillermo Salas: “Estábamos bien parados, tratando de ir a buscar el partido. No ‘robamos’ tantas pelotas, por ahí la presión no fue tan efectiva y ellos lanzaban muy fácil por momentos. Eso tenemos que corregir, seguro el entrenador lo verá”.

Contra la “U” solo sirve ganar, y por sobre todo, no repetir los errores mostrados ante el conjunto chalaco. Los Cremas no perdonan esos horrores defensivos: “Sí. Es de lo que venimos hablando, que no creamos tantas situaciones de gol, eso complica, no es que estamos errando, sino que no estamos generando”.