¿Bryan Reyna criticó a Chicho Salas luego de perder?: "Ya es decisión del técnico si me pone o no me pone"

Es increíble como en Alianza Lima una derrota mueve muchas cosas, desde la interna hacia afuera, a los medios de comunicación. Hay un malestar, un fastidio. El cual se exterioriza más aún, con una derrota contra Sport Boys del Callao.

Minutos después del partido por Liga 1, uno de los mejores jugadores en la temporada para Alianza Lima, y considerado bien en la Selección Peruana, analizó el duelo reciente. Para Bryan Reyna, la situación es bastante clara, queda trabajar duro.

El extremo peruano destacó el buen juego de los últimos rivales en el torneo local. Afirmando que tienen pendiente mejorar en todas sus líneas: “Cada rival es difícil. Cristal sabemos que es un rival de Libertadores que está jugando muy bien al igual que Boys que nos ganó”.

Bryan Reyna como grupo explica que ahora se deben mentalizar en el siguiente duelo. Son un grupo fuerte y están en un equipo grande, así manda la camiseta de Alianza Lima: “Tenemos que seguir trabajando, cada partido nos ayuda a mejorar y lo único que tenemos que hacer es mejorar”.

¿BRYAN REYNA CRITICÓ A GUILLERMO SALAS?

Finalmente, le preguntaron por su ausencia en el equipo titular. La respuesta deja puntos suspensivos, porque podría tomarse de diferentes maneras: “Yo estoy bien, me hice una resonancia y no tenía nada y al final estaba bien. Ya depende del técnico si me pone o no me pone. Me prepararé bien esta semana”.