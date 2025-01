ver también Con la salida de Juan Pablo Freytes a Fluminense: Las 10 ventas más caras del fútbol peruano

ver también Alianza Lima pierde a futbolista extranjero considerado como el mejor refuerzo para la Liga 1

Complicada situación para Alianza Lima que venía bastante bien con el armado de su equipo para la presente temporada. Un baldazo de agua fría estaría llegando en las próximas horas, porque la noticia viene desde Europa, donde no se andan con rodeos, y obviamente, toman decisiones fuertes. Ahora, la responsabilidad pasa a ser del equipo del pueblo. Que obviamente, deberá ver qué hacer con este famoso refuerzo del año pasado. Que despertó todas las polémicas posibles, por su rendimiento nefasto frente al arco rival.

¿Qué pasó con el futbolista de Alianza Lima?

El atacante no pudo hacerse un espacio dentro del equipo que milita actualmente en la Tercera División del fútbol español: “El CF Intercity y Jeriel De Santis han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Desde el club deseamos a Jeriel la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos profesionales y personales”. Siendo esto bastante llamativo en todos los sentidos, porque se supone que es un jugador de buen nivel, pero sin pena ni gloria se debe reportar ahora mismo en el barrio de Matute.

Recordemos que Jeriel de Santis, allá por el mes de agosto del año pasado, fue prestado de forma oficial por Alianza Lima al club europeo, lo contó el encargado del fútbol, Bruno Marioni: “Jeriel de Santis ha sido prestado al Inter City de Alicante, en España”. Lo curioso es que ese proceso no se completó, por ende, debe estar a las órdenes de Néstor Gorosito en los próximos días. Siendo esta una noticia que no sabemos si le gustará mucho al hincha blanquiazul, quien no lo quiere para nada al delantero nacido en Venezuela.

ver también Recién dejó Alianza Lima y Franco Zanelatto ya suena para otro grande de Liga 1

ver también La inesperada ventaja que ganó Alianza Lima tras el fichaje de Miguel Trauco

¿Cuáles fueron los números de Jeriel De Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis jugó 8 partidos de la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú. Siendo titular en 3 cotejos, el delantero sumó 248 minutos, no anotó ningún gol y solo brindó dos asistencias. En Alianza Lima no rindió bajó ningún concepto, siendo el punto de críticas en muchas oportunidades, porque estuvo lejos de completar la plaza de goleador. Con múltiples oportunidades en las diferentes competencias, como son la Liga 1 y Copa Libertadores. Por eso se fue prestado en su momento, para calmar los comentarios en su contra.

Jeriel De Santis despedido en España. (Foto: CF Intercity).

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto vale Jeriel De Santis?

Jeriel De Santis vale 250 mil euros según Transfermarkt. Estando en CF Intercity, el delantero está en calidad de préstamo hasta junio del 2025, luego tendrá que regresar a Alianza Lima, pues tiene contrato hasta diciembre del 2025. Lejos queda el momento donde el propio futbolista estaba tazado en medio millón de euros, cuando vestía la camiseta del Boavista, allá por el 31 de junio de 2022. Su rendimiento viene en franco descenso, por eso, su valoración está lejos de poder evolucionar pronto.