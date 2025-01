Desde Alianza Lima se podrían lamentar mucho con lo que está pasando ahora mismo en sus oficinas, con un jugador considerado por muchos como el refuerzo ideal para una temporada complicada como la de 2025. Era posiblemente, este futbolista como un fichaje de lujo para nuestro torneo, que estaba solo a una firma de hacerse realidad, sin embargo, algo pasó en las últimas horas, y se conoció que no llegará al equipo del pueblo. Las razones son claras, y pasamos a mencionarlas en este preciso momento.

¿Qué futbolista perdió Alianza Lima?

El portal Esporte Serra destaca en sus diversas redes sociales, que el jugador buscado por Alianza Lima no llegará bajo ningún concepto al fútbol peruano. Porque en Brasil ya lo tienen completamente cerrado: “La Juventude tiene listo el martes por la noche (31) el fichaje de préstamo del delantero colombiano Emerson Batalla, de 23 años, 1.71 metros que estaba en el Alianza FC. Pertenece a Talleres, Argentina, y anotó ocho goles la temporada pasada. Jugador de velocidad y buen final, actúa como puntero a ambos lados del campo”.

¿Por qué contrataron a Emerson Batalla?

Como bien mencionan acá el medio de comunicación, el jugador tiene una experiencia interesante, la cual gustó al Juventude que ahora mismo militará en la primera división del Brasileirao. Después de salvarse en las últimas jornadas del campeonato nacional en Brasil: “Batalla pasó cuatro temporadas en América de Cali, Colombia, antes de trasladarse a Talleres, Argentina. También jugó en el Patronato, Independiente, Medellín y Santa Fe”.

Destacando también, que no solo Emerson Batalla será el único jale, la inversión en este club es considerable: “Justo en el último día del año, la Juventude confirmó el fichaje del defensa Adriano Martins, el delantero Vitor Pernambuco y anunció oficialmente la llegada de Felipinho, lateral izquierdo e insnio, delantero de Amazonas”. Para que en Alianza Lima no crean que se han ensañado con ellos, y solo están buscando jugadores de buen nivel. Por eso van, por este futbolista considerado como una joya a pulir todavía.

Emerson Batalla jugando en Talleres. (Foto: AFA).

¿Qué equipo es el Juventude de Brasil?

El Juventude de Brasil es el Esporte Clube Juventude, un club de fútbol brasileño con sede en Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul. Fundado el 29 de junio de 1913, este equipo compite actualmente en el Campeonato Brasileño de Serie A, que es la primera división del fútbol brasileño, así como en el Campeonato Gaúcho, la liga estatal de fútbol de Rio Grande do Sul. Juventude es conocido por haber ganado títulos importantes como la Copa do Brasil en 1999, el Campeonato Brasileiro Série B en 1994 y el Campeonato Gaúcho en 1998. Alianza Lima tiene muy complicado pelear contra este tipo de mercados.