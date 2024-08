Cosa curiosa pasó recientemente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, durante la llegada de Alianza Lima en su visita a Los Chankas. La delegación vencedora se hizo con los tres puntos, los jugadores pasaron, por un lado, y la prensa local se fue hacia quienes toman decisiones dentro del equipo del pueblo. Uno de ellos, fue Bruno Marioni, quien se mostró incómodo porque le volvieron a preguntar por Paolo Guerrero y su llegada a Matute.

¿Paolo Guerrero no llegará a Alianza Lima?

Extraño porque se mostró algo lejano con los propios periodistas deportivos, a quienes días antes les confesó el sueño que sería tener a Paolo Guerrero en el primer equipo. Ahora, el encargado del área fútbol, soltó una frase que puede ser vista por muchas variantes: “Me molesta que insistan con una situación que he dejado clara, no contratamos jugadores que tengan club. Los caminos de Paolo y Alianza no se han podido cruzar, hay que esperar si podemos cambiar eso”.

Mientras conversaba para el medio digital Jax Latin Media, es válido recordar que Paolo Guerrero aún es jugador de la Universidad César Vallejo. Por ese motivo, podría ser real que no puede tomarlo como una certeza, todavía, que sea nuevo jugador de Alianza Lima. Ahí Bruno Marioni está siendo sumamente exacto y profesional, porque también en las últimas horas, se habló de una demanda conjunta. Puede ser una metodología de protección.

¿Alianza Lima tendrá pronto a Paolo Guerrero?

Quien se mostró más alegre y feliz de trabajar con Guerrero, fue Mariano Soso: “En cuanto a la desvinculación, todavía no es oficial. Es inminente. De Paolo puedo tener la posibilidad de compartir con ustedes los antecedentes del futbolista en el marco de la historia del fútbol peruano. Son significativos. Tengo una valoración muy positiva del futbolista. Tiene una pertenencia enorme en cuanto a lo que es el mundo de Alianza y es un referente para el pueblo tan amante de nuestro fútbol”.

El entrenador principal de Alianza Lima estuvo a la par de los medios de comunicación, demostrando que quiere asumir un reto grande, el cual inició hace poco, con otros jugadores de muchísima jerarquía. A quienes se les sumaría Paolo: “Estoy muy honrado de la elección del club. Me despierta una responsabilidad y un reto muy grande gestionar a Carlos Zambrano, a Hernán Barcos, jugadores que tienen una larga trayectoria. Guerrero es un desafío muy grande, obviamente”.

Paolo Guerrero en su último partido con Universidad César Vallejo. (Foto: Twitter).

Como director técnico de Alianza Lima, Mariano Soso fue claro, aún no puede jactarse la boca de que es su nuevo crack: “Nosotros debemos ser respetuosos por una cuestión legal. Que se genere la desvinculación formal y no oculto el deseo ya a partir de manifestar que es un futbolista que no solamente reúne argumentos por aquello que realizó, sino porque muestra vigencia y por lo que le podría inyectar a Alianza Lima. Lo que sí, insisto, no hay ningún tipo de ocultamiento, sino un respeto muy profundo por los tiempos de desvinculación”. Lo veremos en la señal de (Disney+), no tengan dudas.

¿Por qué Paolo Guerrero no puede ser presentado en Alianza Lima?

Según el último boletín oficial emitido desde las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol, el capitán de la Selección Peruana lejos de vestirse de corto pronto con los colores de Alianza Lima. Debe esperar al lunes 26 de agosto del 2024, para recién pasar a ser un profesional en libertad, con la opción abierta de negociar con quien mejor le parezca. A partir de esa fecha, podría ponerse la camiseta del equipo de sus amores, eso está claro.