Todo esto pasa después de un resultado positivo de Alianza Lima en cancha, porque también hay duelos que se juegan por fuera, y más si los protagonistas son prioritarios como Paolo Guerrero. El delantero estará llegando si no pasa nada extraño, la siguiente semana al equipo del pueblo, para poder vivir lo que es un sueño de niño. Cumpliendo lo que prometió cuando todavía era un jugador de élite y llevaba el nombre blanquiazul al mundo entero.

¿Cuál es el nuevo problema de Paolo Guerrero?

Pero, hay un tema pendiente que todavía no fue resuelto del todo con su ex equipo. Lo cuenta el abogado argentino especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, en una nota íntegra para INFOBAE: “Vallejo va a presentar una demanda ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por daños y perjuicios, porque consideran que el jugador incumplió un contrato al renunciar”.

Donde el popular especialista, expone lo que ha pasado en las últimas horas con Paolo Guerrero en el aspecto legal bastante personal, quien espera los tiempos perfectos para ponerse la camiseta de Alianza Lima, a partir del lunes 26 de agosto: “Si renuncio y no indemnizo, estoy incumpliendo un vínculo. En el caso de que exista una disconformidad con el resultado final, tiene la posibilidad de apelar con el TAS directamente”.

¿Cuáles serían los problemas para Paolo Guerrero?

De la misma manera, acá entra a tallar Alianza Lima, porque es el club que se hará cargo de Paolo Guerrero a corto plazo. Marcelo Bee Sellares expone que la vida de ahora en adelante del delantero peruano, será de constantes respuestas mediante sus principales abogados: “La demanda va a ser por daños y perjuicios. No solo por el incumplimiento del contrato, sino también por el incumplimiento del contrato con ciertos patrocinadores”.

La Universidad César Vallejo cuenta con una estrategia donde el capitán de la Selección Peruana estaría en un problema complicado. Debido a que no es verdad que le deban dinero del todo “Lo más probable, es que haya existido dos contratos, uno laboral y otro de imagen por el cual me imagino que Guerrero cedió la imagen a cambio de un determinado monto económico. Con eso, el club celebró contratos con patrocinadores, que tiene de manera permanente o nuevos”.

Paolo Guerrero entrenando en el Avaí de Brasil. (Foto: IMAGO).

¿Alianza Lima en problemas por Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero podría meter en problemas al conjunto blanquiazul, pero eso dependerá al ciento por ciento en lo que pueda demostrar el cuadro poeta con su bufete de abogados. Tanto el jugador como el cuadro blanquiazul, deben esperar a ese movimiento, para saber qué hacer: “Lo que va a hacer, lo sé de buenas fuentes, es que Vallejo va a demandar a Guerrero y a Alianza Lima. A mi entender la demanda contra Alianza no va a prosperar”. Entonces, lo veremos jugar en la señal de (Disney+), sin problema alguno.

¿Por qué Paolo Guerrero quedó libre de la Universidad César Vallejo?

Marcelo Bee Sellares deja en claro el motivo que hace más posible el fichaje del crack nacional por Alianza Lima: “Paolo Guerrero trató de llegar a un mutuo acuerdo para no pagar, después dijo que era jugador libre, pero no se había dado cuenta de que mandó correos, lo que se puede entender como que aún había un vínculo laboral entre ambas partes. Tampoco es cierto que no cobró, por eso al final tuvo que renunciar. No era ni libre, ni había mutuo acuerdo, tuvo que renunciar”.