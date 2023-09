Entrando a la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima chocará este domingo 24 de septiembre ante Carlos Mannucci. En cotejo válido por la fecha 15 del certamen, el técnico Mauricio Larriera confirmó que tendrá 4 bajas importantes.

No contando con ellos para el encuentro, Mauricio Larriera no solo se quedó en el mensaje general. Brindando los nombres de los jugadores de Alianza Lima, el estratega reveló que no podrá tener hasta a 4 jugadores en consideración para el partido ante Carlos Mannucci.

Diciéndolo en conferencia, Mauricio Larriera explicó que dos extranjeros y dos peruanos no estarán en el Alianza Lima ante Carlos Mannucci, duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Alianza tendra 4 bajas confirmadas para duelo ante Mannucci

La información fue develada horas antes por el periodista Gerson Cuba. Publicando la noticia en su cuenta de Twitter @gersoncuba2603, el periodista se adelantó a Mauricio Larriera y mencionó quiénes son los descartados de Alianza Lima.

“Pablo Sabbag, Santiago García, Bryan Reyna y Cristian Benavente son los que están descartados en Alianza Lima para enfrentar a Carlos Mannucci”, apuntó Gerson Cuba a través de su cuenta de Twitter @gersoncuba2603. Así pues, estas son las 4 bajas que tendrá Alianza Lima.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Trujillo, el día domingo 24 de septiembre por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 y enfrentará a Carlos Mannucci en el estadio Mansiche.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a Carlos Mannucci por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima ha disputado 13 partidos y se ubica en la posición 3 con 7 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, con 13 goles a favor y 4 goles en contra.