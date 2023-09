Todavía enfrentándose el domingo 24 de septiembre, Alianza Lima ya tiene el once definido que chocará ante Carlos Mannucci. Jugando por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, el técnico Mauricio Larriera no contará ni con Christian Cueva ni con Bryan Reyna.

Confirmándose la información gracias al periodista José Varela, el hombre de prensa dio todas las noticias en su cuenta de Twitter: @theatharis. Mencionando también el once que tendrá Alianza Lima, el profesional precisó que Bryan Reyna no estará y Chrsitian Cueva no será titular por la fecha 15 del Torneo Clausura.

José Varela en Twitter sobre Alianza Lima: “Probable alineación para enfrentar a Carlos Mannucci: Campos; Peruzzi, Zambrano, Vílchez, Lagos; Ballón, Concha, Zanelatto, Costa; Rodríguez y Barcos. Esto se practicó el jueves en Matute. El DT acaba de afirmar que Jesús Castillo sí está apto y no Bryan Reyna“, cerró.

El 11 alterno de Alianza sin Reyna ni Cueva

Con esta noticia entonces se confirma que por ahora Bryan Reyna no será tomado en cuenta en Alianza Lima. El extremo arrastra una complicada lesión y no estará ante Carlos Mannucci. Por el lado de Christian Cueva, ‘Aladino’ no estará en el once titular, veremos si aparece en banca.

Alianza Lima lucha palmo a palmo por la cima del Torneo Clausura de la Liga 1. Entrando a la fecha 15, el cuadro íntimo tiene 5 partidos, pero no depende de sí mismo para ser líderes. Ahora, sin Christian Cueva ni Bryan Reyna, el técnico Mauricio Larriera se las tiene que arreglar.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Trujillo, el día domingo 24 de septiembre por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 y enfrentará a Carlos Mannucci en el estadio Mansiche.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a Carlos Mannucci por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima ha disputado 13 partidos y se ubica en la posición 3 con 7 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, con 13 goles a favor y 4 goles en contra.