Paolo Guerrero ya casi está en su casa, deberá cumplir ciertos protocolos previos para poder afirmar que ya es jugador de Alianza Lima. Todo pasó muy rápido de un momento a otro, teniendo la oportunidad más grande de su vida, superando los 40 años. El atacante nacional fue tendencia por la madrugada, gracias al cuadro blanquiazul que lanzó un mensaje donde se puede intuir, que el reloj está por determinar un hecho importante.

Dentro de lo que se puede notar, es que le pide al hincha que se sume al programa HAZTE ÍNTIMO, porque llega un mensaje muy especial para sus asociados. En Twitter colapsó con la idea matriz, pero en redes sociales como Instagram, todo fue mucho más explícito. Porque la canción TODOS VUELVEN empezó a sonar, bajo la voz de un ícono blanquiazul, Roberto Blades. Esta salsa, solo fue una pista más, que se trataba de un regreso esperado.

¿Alianza Lima presentó a Paolo Guerrero?

De no mediar inconvenientes, entre hoy y el fin de semana, debe llegar toda la documentación oficial a la etapa final. Para poder ver de una vez por todas a Paolo Guerrero como flamante jugador de Alianza Lima. El delantero nacional, según se pudo conocer, estará firmando por todo el año 2024 y la siguiente temporada. La idea es que se retire con los colores que tanto ama, a los 42 años, si la vida lo permite. Pero, esa es una situación muy a futuro. Hay que volver al hoy. Porque pronto lo veremos por la señal de (Disney+).

Dentro de la caja de comentarios también se pueden ver otro tipo de reflexiones: “Solo un favor, si van a presentar al engreído, que no sea mañana que es la final de las chicas. Mañana ellas son las protagonistas”. “La última vez que pusieron algo así fue para anunciar un sponsor, no se hagan los misteriosos y suelten la información”. “Lo mejor para mi club siempre, el que llegue tiene que sumar, no importa el nombre”. “Miren la expectativa que generan ¡La página se cayó!”.

La idea es que no todo sea reverencia, por eso vemos también mensajes de este estilo: “A Paolo se le va a exigir igual que a todos, todos sabemos la calidad de jugador que es y lo que es capaz pero ¡NADIE POR ENCIMA DEL CLUB. ¡Arriba Alianza toda la vida!”. “Todo después de la finAL de las chicas”. “Era con la voz de mi tío brutalidad Valencia EL VIERNES… EL VIERNES”. “Si llega PG que sea con una cláusula, al primer engreimiento y generar molestias en camarín SE VA”. “Que ricos problemas en el vestuario se vienen. Serían giles si le dan preferencia a ese aniñado por delante de Barcos”.

Alianza Lima y su publicación. (Foto: Instagram).

¿Cuándo debutará Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Lo que menciona el Diario Líbero es claro, para el partido contra un equipo del torneo local, se dará el reencuentro del crack nacional con toda su gente: “Paolo Guerrero haría su debut estelar con toda la hinchada de Alianza Lima en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura 2024, la cual se llevará a cabo luego de la pausa que hará la Liga 1 producto del proceso clasificatorio para la próxima Copa del Mundo en el que Perú buscará salir del fondo”.

¿Cómo formaría Alianza Lima con Paolo Guerrero?

Como broche de oro, a toda esta gran reseña del Diario Líbero, debemos validar el once que estará saltando a la cancha el día del debut de Paolo Guerrero: “Este sería el equipo titular de Alianza Lima con la llegada del ex Bayern Múnich: Ángelo Campos; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega; Catriel Cabellos, Jesús Castillo (o Adrián Arregui), Sebastián Rodríguez; Franco Zanelatto, Juan Pablo Freytes; Kevin Quevedo y Paolo Guerrero”.