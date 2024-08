La pregunta que se hacen los millones de hinchas de Alianza Lima, es si pronto veremos a Paolo Guerrero en el club de su vida. Supuestamente, quedó listo el día lunes, para poder enrolarse de una vez por todas con el equipo de su vida, pero han surgido cosas inesperadas en todos los sentidos. El delantero y capitán de la Selección Peruana parece que no logró completar algunos acuerdos, los cuales le impiden entregarse al ciento por ciento en el cuadro blanquiazul. Acá los últimos apuntes al respecto.

¿Cuándo se hará oficial lo de Paolo Guerrero?

Ana Lucia Rodríguez expuso lo que pasa ahora mismo en Matute: “Yo sabía que hasta ayer (lunes) lo estaban esperando en Alianza para ver si ya se daba el ok para publicar que ya estaba, pero por no haber firmado, han aguantado todo. Tengo entendido que todavía no está el ‘ok’ de Paolo porque hay algunos detalles en el contrato que no está de acuerdo. Me parece que por tema económico no es. Alianza vuelve el jueves a entrenar, y Paolo debería estar el jueves entrenando”.

Lo que menciona la periodista de L1 MAX es bastante claro, porque tiene que ver con todo lo que se mueve ahora con el propio futbolista. La idea es que esté muy pronto en Alianza Lima, por eso es clave su presencia en nuestro país, para hacerse cargo de su explosión mediática. Conocemos que esta semana el club regresa a los entrenamientos, ahí deberíamos ver al capitán de la Selección Peruana.

Por otro lado, la planificación deportiva en Alianza Lima está hecha, según cuenta el Diario Trome. La vida será muy exigente esta semana con el delantero ex Corinthians e Inter de Porto Alegre: “Mariano Soso ya tiene planificado, junto a su preparador físico, un minucioso cronograma de trabajo para que el goleador de la Selección Peruana pueda sostener el dinámico ritmo que está mostrando el equipo en el Torneo Clausura”. Lo veremos por la señal de (Disney+).

¿Paolo Guerrero será titular en Alianza Lima?

En principio, todo hace pensar que no, según la información del popular medio de comunicación escrito. Porque estará falto de ritmo y fútbol a niveles de exigencia Liga 1, no pueden regalar casi nada. Eso es Alianza Lima: “El comando técnico de Mariano Soso tendría al ‘9′ haciendo una mini pretemporada que incluiría temas físicos, resistencia, la parte táctica y jugar un par de amistosos”.

Paolo Guerrero asombrado en la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

Para el partido debut, como lo sabemos ya por menciones dadas en Bolavip, Paolo Guerrero podrá decir presente en el regreso del Torneo Clausura 2024. Cuando termina la época de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: “Con ellos, el ‘Depredador’ comenzaría la segunda parte de su puesta a punto. Si todo va bien, el delantero estaría en la banca para el encuentro contra Carlos A. Mannucci, en Matute, el sábado 14 de setiembre”.

¿Paolo Guerrero sentará a Pablo Sabbag y Hernán Barcos?

Serán tres los delanteros que hoy reinarán en Alianza Lima, Paolo Guerrero debe pelear desde atrás: “La idea con el ‘Depredador’ es que vaya sumando minutos para una recta final del Torneo Clausura donde los íntimos tendrán una seguidilla de partidos que desgastarán a muchos de los integrantes. Por ahora, el ‘9′ inamovible es Pablo Sabbag y con la vuelta de Hernán Barcos la competencia aumentará en el ataque”.