Alianza Lima es la fiesta del pueblo, tiene ciertas responsabilidades que se deben cumplir en tienda blanquiazul para continuar tu carrera en ese equipo. Los equipos grandes cuentan con esa presión, ahora, todo eso podría ser una explicación para el momento que vive Gabriel Costa en el equipo del pueblo. De un momento a otro desapareció, supuestamente sintió una lesión en las últimas horas.

¿Qué pasó con Gabriel Costa en Alianza Lima?

La cuenta de Twitter, conocida como Catarsis y Harakiri, expone su información, sin duda alguna, de por medio: “Gabriel Costa no será más jugador de Alianza Lima. La cuestión es por decisión técnica. No logra acostumbrarse al nuevo estilo de juego del DT Restrepo. Se vienen dos refuerzos para el torneo clausura tanto en defensa y ofensiva. No se encuentra lesionado”.

Nada de lo que se habló en la prensa deportiva es verdad, donde exponen que el nacido en Uruguay habría sentido un malestar general y Alejandro Restrepo lo separó por ese motivo. Supuestamente, la implicación de la prensa acá tendría que haber sido para fiscalizar, tener la opción de contar una verdad. Pero todos juntos contaron que al día de hoy está lesionado.

Esta redacción pudo corroborar la versión sobre el jugador de Alianza Lima, el ex Selección Peruana ya no cuenta con la aprobación del primer equipo, está siendo cuestionado por quienes confiaron en él a principio de la temporada pasada. En teoría, este año iba a ser el mejor rendimiento de Gabriel Costa en Matute, pero lejos de verlo cómodo, solo dio malos resultados.

Gabriel Costa jugando en la Liga 1. (Foto: IMAGO).

¿Dónde jugará ahora Gabriel Costa?

Según reglamento del torneo local, en el mercado de pases para la segunda parte del año, puede migrar a cualquier club de Liga 1 en el Perú. Gabriel Costa, en caso de confirmarse todo lo que se está hablando, deberá irse a otro equipo donde la presión sea diferente a lo que ha sentido en Alianza Lima en las últimas temporadas.

¿Gabriel Costa puede jugar en Universitario?

Dentro de las cosas que se han hablado en las redes sociales, también aparecieron algunos comentarios de los hinchas de Universitario de Deportes. Quienes piden que Gabriel Costa sea un recambio para el equipo de Fabián Bustos de cara al torneo clausura. Sienten ellos que puede ser recuperado El Gabi, con trabajo serio y un ambiente distinto al de Alianza Lima.

Recordemos que Gabriel Costa supo pasar directamente de Alianza Lima a Sporting Cristal, sin problema alguno. Entonces, ya sabe bien lo que es dejar un club grande por otro. Las siguientes semanas serán claves de cara a lo que pueda pasar con el jugador ex Colo Colo. Todo hace indicar que más espacio en tienda blanquiazul ya no tiene, y debe estar buscando equipo hoy.