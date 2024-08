El presente deportivo de Alianza Lima está bonito porque vienen con dos victorias al hilo con un comando técnico provisional. Pero mientras la alegría les pertenece en ese sentido, aparece un detalle por fuera que traerá dolores de cabeza en lo absoluto. Los íntimos pueden decir que están en la fase legal donde deben mostrar pruebas para negar todo hecho contractual con Cristian Díaz. Porque si no, entrarán a un terreno de sanciones constantes.

¿Cuál es la actualidad del problema entre Cristian Díaz y Alianza Lima?

Marcelo Bee Sellares en su cuenta de Twitter expone lo que acaba de pasar en este polémico caso. Demostrando conocimiento en este caso específico, por si aparecen dudas: “La demanda en FIFA del DT Cristian Diaz (argentino) vs. Alianza (peruano), por incumplimiento de contrato, tiene su fundamento en estos artículos del Reglamento FIFA. El principio general es la base contractual firmada para el cálculo indemnizatorio”.

Es importante señalar, que el abogado argentino, especialista en derecho deportivo, y con buenas fuentes dentro de FIFA – CONMEBOL, avisó cómo venía la mano hace unos días nada más: “Alianza Lima reconoce la existencia del contrato firmado por el gerente deportivo y le ofrece al Director Técnico, arreglar la rescisión del contrato, por el monto fijado en la cláusula de indemnidad y de esa forma evitar la demanda en FIFA”.

Si Alianza Lima no se pone en orden, en caso pierda esta demanda, tendrá que dejar un dinero importante, el cual ya se conoce aproximadamente. Se habla de una reparación que abarca el año de contrato ofrecido, y otros daños y perjuicios que ha sufrido el profesional de la dirección técnica. Además, podrían ser sancionados hasta por dos años para no lograr contratar a alguien. Cristian Díaz tiene su verdad y debe hacerla masiva en FIFA para llegar a esas determinaciones.

¿Qué le pide a Alianza Lima la parte demandante?

En una entrevista para el Diario El Comercio, se conoció la postura del demandante: “Nosotros queremos una indemnización por el daño hecho al profesor. Ellos quieren pagar un monto menor por concepto de cláusula de salida de un contrato que nunca se llevó a cabo (…) Cristian Díaz está en todo su derecho de reclamar la totalidad de su contrato. Alianza se metió en un problema muy serio. Estamos preparando una demanda formal que haremos ante la FIFA en la que no solo pueden perder dinero, sino también puedes recibir una sanción grave porque es un caso que puede marcar un precedente”.

Cristian Díaz cuando dirigía en el Royal Pari. (Foto: Twitter).

Conoce bien lo que están defendiendo, por eso el lado de Cristian Díaz van a la segura en este lado. Bajo ese concepto, tiene sentido que hayan solicitado garantías a la FIFA en este caso precisamente, entiendo que tienen la razón como tal: “Alianza Lima hoy está jugando con fuego porque si esto llega a un juicio, puede tener consecuencias muy serias para la institución y no solo hablando del aspecto económico, sino del tema de sanciones”.

¿Qué dice el entorno de Cristian Díaz sobre Alianza Lima?

Hasta dejan un golpe bajo para Alianza Lima como club, demostrando poca seriedad bajo todo concepto: “Él estaba preparando un partido en un club donde estaba cómodo y de repente se encuentra con que estos tipos lo dejaron sin trabajo por negligentes. Y no solo eso, sino que no se hacen cargo a nivel de redes sociales. Prefieren hablar de la ‘U’ o Melgar y no de las consecuencias que deberán asumir por lo que hicieron”.