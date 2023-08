José Bellina en la última conferencia de prensa salió a exponer el trabajo de Alejandro Mesarina. Quien ahora es el ex jefe del área médica de Alianza Lima, porque renunció a su cargo, apenas oyó todo lo que se estaba diciendo sobre su trabajo.

En una entrevista extensa para Diario Depor, conversó con el periodista José Varela. Ahí el Dr. Mesarina fue muy claro, señalando al gerente deportivo de Alianza Lima. Por tener un discurso poco exacto, el cual le afecta a él como profesional.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ A ALIANZA LIMA?

Así arrancó su participación Alejandro Mesarina: “Lo hice hace varios días, pero el lunes conversé con el gerente para formalizar. Ahora sí estoy desvinculado y por eso puedo hablar contigo. Sino, no sería ético y eso recálquenlo. Lo cierto es que yo no puedo tolerar más este tipo de irregularidades; botan al técnico y no tienen uno de repuesto, cambian de preparador físico a mitad de ciclo y no hay cargas, no hay nada, todo se está llevando muy ‘chicha’”.

Hablando de lo que fue la contratación de jugadores que hoy están constantemente lesionados: “Que fueron contratados por el club entre la Navidad y el Año Nuevo, cuando el doctor estaba en otro lado, y los exámenes no los hizo el especialista. Habló en conferencia de prensa el señor Bellina (José) y dijo que los futbolistas hicieron exámenes médicos rutinarios. No miente, pero tampoco dice la verdad”.

Exponiendo las irregularidades dentro de Alianza Lima, lo cual no va a corte con lo que significa el trabajo serio de un club grande: “Los exámenes rutinarios son los que pide la federación para inscribirlos; son de sangre, cardiología… Pero, los clubes serios van al médico de la institución y, obviamente, el especialista hace todos los exámenes de manera concienzuda basado en los datos que la gerencia deportiva entrega sobre las lesiones antiguas de los jugadores, más aún si son grandes y de recorrido”.

ALIANZA LIMA Y SUS PROBLEMAS INTERNOS:

Quitando de su lado las culpas como encargado del área médica. Alianza Lima hasta el día de hoy, sigue siendo un mar de contradicciones: “Para empezar, hubo un secretismo brutal. Si me decían, yo lo investigaba. Peruzzi fue honesto y me dijo en el consultorio que tenía lesión de larga data en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda y la comprobamos con ecografía. Me pareció buena su actitud. Luego me fui enterando de los demás”.

Finalmente, con nombres y apellidos, detalló cómo se comportaron los jugadores con sus lesiones: “García tuvo desgarros enormes en la pantorrilla, fue operado en Chile del tobillo y la misma no cumplió su objetivo. Yo a García lo encontré en el entrenamiento; el ‘Rifle’ (Andrade), aparentemente, no tenía nada y ya estaba contratado. Si te daban un dossier de que el jugador estaba lesionado tal año, entonces, otra hubiera sido la cosa”.

De esta manera, cerró su participación el el ex-jefe del departamento médico, Alejandro Mesarina, como casi nunca entregó detalles poderosos sobre el universo de Alianza Lima: “Encima salen a hablar y todo el mundo los escucha. Lamentablemente, mi nivel profesional no me permite tolerar ello, por eso renuncié”.

