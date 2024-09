Después de varias semanas donde su nombre estaba puesto para Alianza Lima, llegó el momento preciso donde se puede señalar que André Carrillo tiene destino confirmado para su futuro deportivo. El jugador peruano está ahora mismo en Brasil, para cumplir todas las pruebas de su nuevo equipo: Corinthians. La Culebra una vez pisó suelo brasileño, fue abordado por la prensa local, que le preguntó diversas situaciones de su presente. Llega a un equipo con mucha presión e historia.

¿Por qué André Carrillo descartó a Alianza Lima?

André Carrillo por ese motivo, contestó de forma sincera y confesó que está listo para poder competir si lo cree conveniente el comando técnico del Corinthians. Llegó para jugar de una vez por todas, al parecer: “Estuve entrenando, estoy bien físicamente. Sí (habló con Paolo Guerrero), dijo muchas cosas buenas del club. Todos conocen a los hinchas y saben que cantan los 90 minutos. Hablé con Ramón Díaz, trabajamos en Arabia, es un DT que me conoce bien”.

Acá es donde se presenta la duda más grande de todas, porque en el Perú se habló mucho de su posible presencia para Alianza Lima. A lo que André Carrillo fue sumamente sincero, exponiendo que su prioridad estaba por el lado de Corinthians. Un conjunto grande de Brasil que seguramente lo presionará mucho para poder sacar lo mejor de él en esta etapa. Ese motivo principal, le sacó las fichas al equipo del pueblo en nuestro país. Además, el ex Al Hilal en Arabia Saudita, contó lo que sabe de su nuevo club.

¿André Carrillo está feliz en Corinthians?

Según podemos entender, André Carrillo se siente ahora mismo como un jugador nuevo. Luego de tantos años en Arabia Saudita, puede tomarse la responsabilidad de jugar nuevamente en un ambiente de presión máxima. Como es el día a día de una institución del nivel de Corinthians: “La expectativa es muy grande. Todo el mundo conoce a los fans de Corinthians. Se sabe que cantan los 90 minutos, que tiene mucha pasión por su club”.

El Timao esta vez lo motivó más que el amor por Alianza Lima. Aunque después de tantos días donde supuestamente se definió su regreso al fútbol peruano. La prioridad de André Carrillo fue mantenerse en el extranjero, para después soñar con regresar a casa. Pero eso será muchísimos pendientes por cumplir: “Tengo una expectativa grande, todos conocemos a los fans del Corinthians. Físicamente, estoy bien, un poco cansado y adaptándome al cambio de horario, pero estoy muy bien”.

¿Cuánto ganaba André Carrillo en Arabia Saudita?

André Carrillo ganaba 500 mil dólares mensuales en Al Qadisiyah, según El Diario La República. Ahora fichado por Corinthians, se estima que su sueldo sería no más de 60 mil dólares mensuales. Por lo que no es la mejor paga del planeta, pero igual la intención de poder cerrar el trato, haría que La Culebra esté cobrando un dinero no tan provechoso. Casi parece una acción de respuesta a la lluvia de críticas en el pasado reciente, a su comportamiento hacia la Selección Peruana.

André Carrillo en la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

¿Cuánto vale André Carrillo en el mercado internacional?

André Carrillo vale 1,5 millones de euros según Transfermarkt. Actualmente con 33 años, el jugador está libre luego de llegar a un acuerdo con Al Qadisiyah para su salida y se conoció que jugará en el Corinthians de Brasil. Por ende, debemos darle seguimiento a su carrera en el gigante del continente. Para saber si tiene la oportunidad de poder vestir nuevamente la camiseta de la Selección Peruana en un futuro a mediano plazo. Mientras tanto, que se consolide bastante.