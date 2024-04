Jeriel De Santis llegó a Alianza Lima para brillar en la Copa Libertadores 2024, pero lamentablemente fue noticia en el duelo ante Colo Colo por un increíble error. Fallando lo que pudo haber sido el 1-0 íntimo en Chile, el delantero remató tan mal que su balón se fue a la tribuna superando antes la enorme valla de metal que separa a los hinchas del campo de juego.

Recordando que Hernán Barcos fue el delantero titular de Alianza Lima, luego que Cecilio Waterman se perdió el partido por lesión, Jeriel De Santis ingresó por el atacante en el segundo tiempo. Teniendo una clara opción de gol, su desviado remate llamó la atención de varios periodistas.

Uno de ellos fue Gerson Cuba a través de su cuenta de X con el usuario @gersoncuba2603. El hombre de prensa reflexionó sobre el falló de Jeriel De Santis: “La tuvo De Santis y no la aprovechó. En Copa Libertadores tendrás pocas oportunidades de anotar de visita y no se deben desperdiciar”.

La cuenta de ESPN Perú, con su usuario en X de @ESPNPeru, también habló del atacante de Alianza Lima y la reacción del entrenador íntimo: “Jeriel De Santis mandó al cielo una opción clarísima para Alianza Lima y atención al gesto de Alejandro Restrepo“.

Fallo de De Santis en Alianza vs. Colo Colo por Libertadores

Fallo de De Santis. (Video: ESPN Perú)

Otra voz autorizada fue la de Erick Osores. En su cuenta de X con el usuario @ErickOsores, el hombre de prensa no daba crédito a lo que veía: “La que tuvo Jeriel De Santis en los minutos finales para anotar el primer gol del partido. Lo sorprendente es que el remate no llega ni al arco y no es la primera vez que le pasa eso al delantero venezolano, pudo ser el 1-0, era una jugada clave”.

Ahora Alianza Lima solo logró empatar sin goles ante Colo Colo en Chile. Robando así un punto de visita en la Copa Libertadores 2024, ahora el cuadro íntimo chocará ante FBC Melgar este domingo 28 en Arequipa por la fecha 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡La información completa!

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeriel De Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis fue fichado por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Jugando en Portugal y Venezuela, el delantero llegó a Alianza Lima para brillar en la Liga 1 de Perú y en la Copa Libertadores 2024.

¿Cuánto gana Jeriel De Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Fichado hasta diciembre del 2024, el delantero se llevaría hasta 90 mil dólares si cumple todo su contrato.