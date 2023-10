Mientras, Alianza Lima está acomodando todo para su partido de visita contra Deportivo Garcilaso, desde las (3:00 PM – HORA PERUANA). Se conoció la formación que mandará el profesor Mauricio Larriera, quien no se guarda absolutamente nada y buscará la heroica contra el Pedacito de Cielo.

Ángelo Campos; Edison Chávez, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Oswaldo Valenzuela, Josepmir Ballón, Jairo Concha; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Hernán Barcos. Ellos son los nombres escogidos para llevarse los tres puntos de la ciudad imperial. En la altura de Cusco, ponen toda la carne al asador.

Mientras se esté jugando los duelos de Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo. Sporting Cristal vs. Alianza Atlético de Sullana, Deportivo Binacional vs. FBC Melgar, ADT Tarma vs. Carlos A. Mannucci. Alianza Lima intentará cumplir con su labor principal, sumar unidades y luego ver lo que pasa.

La periodista del Diario Depor, Fernando Huapaya, contó en su cuenta de Twitter, además de los titulares, quiénes quedan como reservistas: “Alianza Lima: Campos; Chávez, Míguez, Vílchez, Lagos; Valenzuela, Ballón, Concha; Costa, Reyna y Barcos. Suplentes: Saravia, Castillo, Velásquez, Soyer, Borletti, Rodríguez, Goicochea, Cueva y Sabbag”.

¿Qué resultados espera Alianza Lima esta fecha de Torneo Clausura 2023?

Principalmente, los blanquiazules deben ganar esta tarde para llegar a los 37 puntos. Arriba de ellos, en la previa están Universitario de Deportes con 36 unidades y FBC Melgar con 35. Si ambos no suman de a tres, y Alianza Lima logra una victoria contra Deportivo Garcilaso, serán los campeones del Torneo Clausura.

¿Alianza Lima será el campeón nacional si se lleva el Torneo Clausura 2023?

Sí, por haberse hecho con los dos torneos cortos de la temporada. Esa ecuación haría como máximo ganador del fútbol peruano a Alianza Lima sin una definición final. En principio eso buscan los dirigidos por Mauricio Larriera, es una misión complicada, pero nada es imposible dentro del deporte rey.

¿Qué otros partidos se estarán jugando este domingo 29 de octubre?

ADT vs. Mannucci: 15:00 horas.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: 15:00 horas.

Universitario vs. Sport Huancayo: 15:00 horas.

Binacional vs. FBC Melgar: 15:00 horas.

Atlético Grau vs. Unión Comercio: 15:00 horas.