Después del asunto policial por un enfrentamiento entre barras bravas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, el gobierno peruano actuó fuerte. Dejando en claro que no se negocia con la violencia bajo ningún motivo. Por eso tomó la determinación de no permitir a Universitario de Deportes y Alianza Lima, el ingreso de público a sus tribunas populares en principio.

Gustavo Peralta expone en su cuenta de Twitter lo que pasó esta mañana en el auditorio principal del estado: “El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que Universitario de Deportes y Alianza Lima jugarán sin tribunas populares. “No se permitirá el acceso al público a las zonas norte y sur que son las barras de Universitario y Alianza Lima”, dijo el titular de la PCM. La decisión es para un partido: el cuadro blanquiazul juega de local el domingo 25 ante Comerciantes Unidos y el club crema de local el 1 de marzo ante Sport Huancayo”.

Puntualizando que es una medida que acompaña la ola de críticas sobre el poco cuidado que tiene el ciudadano. Después del hecho de violencia donde hubieron niños heridos de bala tras un enfrentamiento entre barras bravas: “Para aclarar ante consultas: Para Alianza solo se cierra Sur y para la U solo Norte. No es que se cierran las dos tribunas para ambos equipos”.

También aprovechó su cuenta de Twitter para poder opinar sobre este asunto que claramente genera un desbalance para Universitario de Deportes y Alianza Lima. El reconocido comunicador ejerció su poder de crítica, como tiene que ser: “Para Otárola, a partir de mañana todo será paz y amor entre los delincuentes que usan al fútbol como excusa. Oportunismo del Gobierno”.

Eso mencionaba el periodista de PBO Campeonísimo, y también recogemos la información de Fernanda Huapaya quien sostiene algo cercano. Que termina siendo una pésima noticia para el deporte rey nacional: “Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán sin tribuna sur y norte la próxima vez que hagan de locales. Los blanquiazules este fin de semana y los cremas el 1 de marzo, anunció el premier Alberto Otárola”.

¿Qué partido de castigo tendrá Alianza Lima?

Los partidos que los equipos más populares del fútbol peruano, que no tendrá tribuna popular son los siguientes. Este domingo 25 de febrero a las (4:00 PM – HORA PERUANA), para el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. La barra principal de los victorianos, esta vez no podrá decir presente para alentar.

¿Qué partido de castigo tendrá Universitario de Deportes?

Por el lado de Universitario de Deportes por Liga 1, el cotejo correspondiente será el viernes 1 de marzo a las (8:30 PM – HORA PERUANA). Jugarán en condición de local en el Estadio Monumental “U” frente a Sport Huancayo. Entonces, sur para Alianza Lima inhabilitada, y después la norte para el conjunto merengue. Los compadres esta vez se pueden consolar.