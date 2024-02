El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol tiene casi lista su convocatoria en un futuro inmediato. La idea es que jueguen los mejores, y no necesariamente los de mayor nombre en este caso. Paolo Guerrero podría ser uno de los ausentes en la primera lista de llamados por el profesor Jorge Fossati. Te mencionamos los detalles al respecto, donde se pueden conocer detalles al respecto de este tema.

Paolo Guerrero causa preocupación en Jorge Fossati, lo mencionó hace poco en una rueda de entrevistas: “De hecho, lo estaba haciendo ahora últimamente con el propio preparador físico de César Vallejo, pero lo sigue haciendo porque me he enterado y espero que de esa forma pueda paliar esta falta de equipo y que ese equipo aparezca a la brevedad en Perú o donde sea”.

Y es que la idea de Fossati en principio es únicamente llamar a los que están mejor. El Flaco quiere tener a los futbolistas en su mejor momento, eso no estaría pasando con Paolo Guerrero a corto plazo. Debido a que al día de hoy, tiene equipo, pero no entrena de forma profesional. Está lejos de su club, en un problema gigante, el cual difícilmente se pueda solucionar a la brevedad.

En la misma línea, El Nono se compromete con su capitán, por eso le da la derecha sobre todo el tema: “Lamentable desde todo punto de vista. Lamentable por las razones que no puede venir o que piensa que no debe venir. Lamentable con ello, que no tenga un equipo ya. Ahora, mirado como técnico de la selección, que no tenga un equipo ya entrenando con un plantel y jugando a la brevedad, eso era para mí lo que me tenía más contento, que un jugador de su importancia estuviera activo”.

Existe un problema grande, porque Paolo Guerrero no está jugando y eso es un problema para la Selección Peruana. Lo sabe bien Jorge Fossati: “De hecho, lo estaba haciendo ahora últimamente con el propio preparador físico de César Vallejo, pero lo sigue haciendo porque me he enterado y espero que de esa forma pueda paliar esta falta de equipo y que ese equipo aparezca a la brevedad en Perú o donde sea”.

¿Qué pasará con Paolo Guerrero en la Selección Peruana?

Jorge Fossati sabe bien que Paolo Guerrero le suma tanto en bajo rendimiento físico, es un profesional de 40 años quien está lejos de su mejor nivel futbolístico. Así que, lo manejarán con calma, paciencia absoluta, junto a la experiencia del director técnico recién contratado por la Federación Peruana. Veremos cómo termina todo este tema, en bien del equipo de todos.

¿Cuánto falta para el siguiente partido de la Selección Peruana?

El primer amistoso internacional en la era Jorge Fossati es contra Nicaragua el viernes 22 de marzo y el segundo encuentro será frente a República Dominicana el martes 26 del mismo mes. La Selección Peruana se prepara para jugar la Copa América en los Estados Unidos, para después, estar con las Eliminatorias Sudamericanas a flor de piel.