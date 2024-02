Una pelea famosa dentro del fútbol sudamericano pasó entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto cuando compartían en Boca Juniors. Los excompañeros al día de hoy significó una gran novela de capítulos interminables. El peruano se tuvo que ir del cuadro argentino para poder recién comentar todo lo sucedido en el camerino. Los golpes existieron, eso no se puede negar de ninguna manera.

La hinchazón en el rostro de Carlos Zambrano fue evidente, por eso, comentó en el programa de YouTube, Desmarcados, el asunto: “Sí fue verdad que la agresión de él (Pipa Benedetto) en el túnel, yo quise irme encima, pero los compañeros se metieron. En el momento sí quería agarrarlo porque fue la calentura, pero después no, me pidió las disculpas del caso, sin embargo, uno se queda con la sangre caliente”.

El León asumió su posición en ese momento, no pasó absolutamente nada, señalan. Cosa extraña porque se le veía a Zambrano como un tipo de personalidad fuerte, pero en este caso bajó la cabeza: “Después no pasó más, fue una calentura, reconoció su error y es de hombres reconocerlo. Yo estaba con ganas de darle, pero no iba a ser traicionero tampoco. Me tocó perder”.

En este 2024 todos los partidos de los cracks peruanos en el exterior, y Liga 1 (desde el extranjero) los podrás ver por Star +. ¡Ingresa al enlace para suscribirte!

Otro de los asuntos que mencionó, fue su relación con el actual presidente de Boca Juniors: “Es muy complicado hablar con Juan Román Riquelme, él te dice cosas y tú no sabes que responder, es muy imponente. Tiene clarísimo todos los conceptos. Con él estuve muy bien, hablo mucho con su hermano, tenemos una buena relación, me ha invitado a tantos asados”.

Agradeció todo lo que hizo por él en ese tiempo como xeneize, siendo un respaldo constante a lo largo de su estancia en Boca Juniors, mencionó El León: “Empecé poco a poco, Riquelme me bancó y de un momento a otro tuve que irme de ahí, fue mutuo acuerdo mi salida, pasaron cosas que no me gustaron y para no acabar peleados, entonces quedamos ahí para romper el vínculo”.

¿Cómo le fue a Carlos Zambrano en Boca Juniors?

El paso por el fútbol argentino del defensa de la Selección Peruana, no fue del todo malo. Jugó un total de 62 partidos y anotó dos goles el nacido en el Callao. Carlos Zambrano ganó también cinco títulos antes de salir con destino hacia Alianza Lima de Perú. El club del cual es hincha desde pequeño, lo mencionó siempre.

¿Cuál es el presente de Carlos Zambrano?

Apartado de Alianza Lima por temas dirigenciales, el futbolista peruano está tazado según Transfermarkt en 425 mil euros. Carlos Zambrano con 34 años está viviendo la última etapa de su vida profesional. El León antes supo competir en clubes como Schalke 04, Rubin Kazan, PAOK, Basilea, entre otros de Europa.