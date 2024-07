La suerte no le deja de sonreír al buen André Carrillo, quien después de estar metido en el corazón de los peruanos por muchos años, ahora genera comentarios en contra. La Selección Peruana parece no ser su hogar calmo, donde llegaba y hacía de su presente una estancia cómoda. Pero ahora, con lo reciente, sus comportamientos contrarios a lo que siente el hincha peruano, se ganó el desprecio según algunos.

Aunque, eso ahora mismo no le debe importar mucho, recuerden que André Carrillo tiene un club donde las cosas le van espectacular. Dejó Al-Hilal en Arabia Saudita para asumir un reto gigante en segunda división de ese país, para ascender al poderoso Al Qadisiya. Así lo logró, siendo nuevamente un jugador de élite por esas regiones, con la promesa de que será mucho más valorado ahora mismo. La directiva principal ya está cumpliendo con eso.

¿Quiénes serán los nuevos compañeros de André Carrillo?

El compromiso era que lo rodeen mejor en el campo de juego, teniendo compañeros de nivel altísimo para no pelear nuevamente la baja y estar siempre en puestos muy importantes. Bueno, la inversión llegó y por eso ahora La Culebra será compañero de jugadores como Nacho Fernández ex capitán del Real Madrid, Nahitan Nández excompañero de Gianluca Lapadula en el Cagliari, Koen Casteels un portero de élite para el fútbol belga, Pierre-Emerick Aubameyang ex Chelsea, Arsenal, Barcelona entre otros.

Sumando así una plantilla de lujo, la cual también tiene a un nombre de perfil mucho más bajo, pero con un presente espectacular. Nos referimos al goleador de la Selección Mexicana: Julian Quiñones, quien supo costar casi 14 millones de euros según los medios de comunicación aztecas. Todos ellos estarán militando este año en el Al Qadisiya. Este año, buscando robarle los puestos de vanguardia a los equipos Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Al Ittihad de Karim Benzema, y demás.

André Carrillo celebrando un gol en Arabia Saudita. (Foto: Twitter).

¿Qué equipo es el Al-Qadisiya FC y qué historia tiene?

Al-Qadisiya FC es un club de fútbol profesional con sede en Al-Khobar, Arabia Saudita. El equipo fue fundado en 1967 y jugaba en la Primera División Saudí, que es la segunda categoría del fútbol en Arabia Saudita, hasta la temporada pasada. El equipo disputa sus partidos como local en el Estadio Príncipe Saud bin Jalawi, que tiene una capacidad para unos 15,000 espectadores. Ahí André Carrillo junto a sus compañeros, harán diabluras.

Al-Qadisiya ha tenido algunos éxitos en su historia, incluyendo ganar la Copa del Príncipe de la Corona Saudí y la Copa de la Federación Saudí. El club ha sido un trampolín para varios jugadores talentosos que han progresado a ligas más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Arabia Saudita te entrega todas las facilidades para crecer económicamente, pero si los cracks nacidos en ese territorio quieren trascender en su presente, salen a otros clubes con menos salario.

¿Cuál es el sueldo actual de André Carrillo?

El salario de André Carrillo en el Al-Qadisiya FC no se detalla explícitamente en las fuentes oficiales. Sin embargo, considerando la estructura salarial del equipo, el jugador que más gana, Danilo Asprilla, gana alrededor de £17.000 por semana, lo que equivale aproximadamente a £884.000 anuales (Salary Sport). Es razonable estimar que los ingresos de André Carrillo podrían estar en un rango similar dado su estatus y experiencia.