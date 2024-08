Y aunque los mismos protagonistas hayan querido dar por terminada una de las mejores rivalidades en la historia del fútbol, esta sigue dando de qué hablar. Cristiano Ronaldo jugaba una nueva final con Al-Nassr, de Arabia Saudita, pero las cosas no salieron como esperaba, y el efecto Messi dijo presente en todo su esplendor.

Cristiano fue el primero en poner las cartas sobre la mesa y el 6 de septiembre de 2023 afirmó acerca de Lionel Messi que “el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente“. Además, CR7 quiso enviarles un mensaje a los seguidores del capitán de la Selección Argentina que, por ahora, parece que no se está cumpliendo.

“A quien le guste Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Los dos son muy buenos, han cambiado la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante”, sostuvo el delantero portugués. Sin embargo, en la nueva final que disputó en Arabia Saudita no le dieron el gusto los seguidores de Leo.

Al-Nassr saltó a la cancha del estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz para enfrentar a un equipo del Al-Hilal SFC que todavía no contaba con Neymar por estar recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. Aun así, la victoria sería contundente a pesar de que Cristiano se reportó con un gol.

El gol de Cristiano en Supercopa de Arabia Saudí. (Foto: Getty Images)

Cristiano Ronaldo abrió el marcador al minuto 44 del primer tiempo de la Supercopa de Arabia Saudí, pero en la segunda etapa todo cambió. Al-Hilal anotó cuatro goles y se quedó con una contundente victoria por cuatro a uno. CR7 volvió a perder una final con el Al-Nassr y una de las imágenes más llamativas del partido fue cuando el efecto Leo Messi dijo presente.

El efecto Messi apareció en la final que perdió Cristiano Ronaldo

De un momento a otro las cámaras de TV mostraron a Cristiano muy cerca de una de las tribunas del estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz y el grito ‘Messi, Messi’ empezó a sonar cada vez fuerte. El contexto de ver el efecto del jugador argentino en otra final que pierde CR7 desde que juega en Arabia Saudita fue tal que el video llegó a más de un millón de reproducciones en X.

Lo que ha ganado Messi mientras que Cristiano Ronaldo juega en Al-Nassr

Lionel Messi firmó con Inter Miami el 15 de julio de 2023 y en tan solo siete partidos logró el primer título en la historia del equipo norteamericano al ganar la Leagues Cup. Cristiano Ronaldo no ha contado con la misma suerte, ya que ganó un título no reconocido por la FIFA en la Copa de Campeones Árabes 2023, y perdió las siguientes competiciones con Al-Nassr:

Supercopa de Arabia Saudita 2024.

Liga Profesional Saudí 2023-24.

Copa del Rey de Campeones 2024

Liga Profesional Saudí 2022-23.