Después de todo un proceso doloroso para el país, donde el hincha se dio cuenta de que no siempre hay compromiso con la camiseta de la Selección Peruana, las noticias para la vida de André Carrillo son varias. En este caso, toca mencionar una que no es del todo buena, porque tiene que ver con su presente profesional. Ese que lo estaría obligando ahora mismo, a ver variantes fuera del club donde pertenece. A quien ascendió a primera división con su talento y profesionalismo.

¿Cuál es el grave problema de André Carrillo?

El medio de comunicación saudí Asharq al-Awsat expone en su web principal, lo que pasaría con el internacional: “Fuentes de Asharq Al-Awsat conocieron que el peruano André Carrillo, centrocampista del Al-Qadisiyah, se ha comprometido a recibir la totalidad de sus cuotas económicas si el club decide prescindir de sus servicios este verano. Carrillo rechazó una oferta del Damac Club para unirse a sus filas. Porque quería quedarse en la región oriental, donde él y su familia se adaptaron”.

Mientras está viendo aspectos presentes de su carrera como delantero extranjero. André Carrillo debe cargar a sus espaldas el peso de no ser llamado a la Selección Peruana después de un comportamiento poco respetuoso para los hinchas nacionales, y frases que seguramente calaron hondo en el corazón de los fanáticos. Jorge Fossati bajo esa perspectiva no lo llamó para los cotejos internacionales contra Colombia y Ecuador para las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Pedro García expuso que hoy no la pasa muy bien, y este golpe emotivo de no ser llamado a La Blanquirroja tendría una explicación como tal. Lo señaló en el programa Doble Punta, en el canal de YouTube de Horacio Zimmermann: “Carrillo no está porque él se desconvocó solo, por eso no está Carrillo, porque por rendimiento no es. Es más, si tú miras su pasado reciente en Arabia, este momento es el mejor de su último año y medio”.

A eso le podemos sumar que en el Al-Qadisiya FC se convirtió en un actor de reparto, por eso seguramente le quieren ver espacio en otro lugar. La idea es que continúe André Carrillo en el medio oriente, buscando oportunidades que lo satisfagan como profesional. Si eso no sucede, quizás se active la loca idea de volver a la Liga 1 para jugar con camiseta de Alianza Lima, como alguna vez comentó con todo orgullo. Sería un golazo en lo absoluto, si eso termina pasando. Sería lindo verlo por la señal de (Disney+).

André Carrillo entrenando en Arabia Saudita (Foto: Twitter).

¿Cuál es el sueldo actual de André Carrillo?

El salario de André Carrillo en el Al-Qadisiya FC no se detalla explícitamente en las fuentes oficiales. Sin embargo, considerando la estructura salarial del equipo, el jugador que más gana, Danilo Asprilla, gana alrededor de £17.000 por semana, lo que equivale aproximadamente a £884.000 anuales (Salary Sport). Es razonable estimar que los ingresos de André Carrillo podrían estar en un rango similar dado su estatus y experiencia.

¿Dónde estaría jugando muy pronto André Carrillo?

La otra gran novedad en la vida de André Carrillo, pasa por una oferta que estaría llegando muy pronto, para poder salir del Al-Qadisiyah. Con destino al Al Khaleej, quien estaría viendo condiciones para tener al extremo de la Selección Peruana si todo sale bien. La Culebra debe ver bien si es lo correcto dejar el equipo que le dio todo después de salir del Al-Hilal. Es una decisión muy personal, pero también debería ver a donde estaría llegando en caso acepte esta opción.