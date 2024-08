Cuando se habla de nombres directos en la Selección Peruana, es porque hay decisiones por tomarse. Jorge Fossati no continuaría, si pierde.

Cosas bastante locas están pasando en el entorno de la Selección Peruana, hace poco se habló de los convocados por Jorge Fossati. Ahora, apareció una supuesta complicación en el trabajo interno del Nonno, quien todavía no debutó por las Eliminatorias Sudamericanas, pero ya le están viendo un posible reemplazo, doble en este caso. Lo dice alguien con muchos años en el periodismo deportivo, por eso vamos a tomarlo como una referencia.

¿Quiénes serían los reemplazos de Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Elejalder Godos en el programa, Show Deportivo, mencionó algo que nadie se imaginó: “Me he enterado, es que de perder Perú los dos partidos contra Colombia y Ecuador, se iría Fossati (Jorge). Y lo hablo en modo condicional, tomarían la Selección Peruana los hermanos Valencia. Así que, eso es lo que pasa. Si pierde los dos partidos Fossati, se retira, y los hermanos Valencia se harán cargo”.

El polémico panelista con esta apreciación generó una serie de reacciones entre sus compañeros de piso. Porque no tendría mucho sentido que se junte una dupla de entrenadores para hacerse cargo de la Selección Peruana. Primero porque es casi imposible que eso se vea en estos tiempos, además, de que los dos están dirigiendo. Marco Valencia es técnico del FBC Melgar. Mientras que Wilmar, trabaja en ADT Tarma.

¿Quiénes son los hermanos Valencia y qué hacen hoy?

Los hermanos Wilmar y Marco Valencia son exfutbolistas peruanos que hicieron carreras significativas en el fútbol local, en posiciones diferentes pero con una idea muy clara de juego a su manera. Wilmar Valencia jugó como defensor. Es conocido por su destacada trayectoria en Alianza Lima, donde se consolidó como uno de los jugadores más importantes del equipo. Después de su retiro como jugador, se ha dedicado a la dirección técnica, dirigiendo a varios equipos en la Liga 1.

Marco Valencia: Es el hermano menor de Wilmar y también fue futbolista, jugando como mediocampista de corte ofensivo. Tuvo una carrera en varios clubes del fútbol peruano. Marco es conocido por su habilidad y compromiso en el campo. Hoy está trabajando en el primer equipo de FBC Melgar con un presente bastante positivo, después de haber dirigido durante muchos años en la categoría de reserva.

Marco Valencia y Wilmar en Alianza Lima. (Foto: Twitter).

¿Jorge Fossati puede dejar de ser el técnico de Perú?

Lo cierto es que la crisis de la Selección Peruana puede explotar en cualquier momento, y el presente de Jorge Fossati no es el mejor. Por eso, cualquier tipo de propuesta informativa tiene mucha relevancia. No es fácil que sea reemplazado por los hermanos Valencia, pero seguramente si no gana los partidos contra Colombia y Ecuador, será removido del puesto, por la urgencia deportiva.

¿Cuánto gana actualmente Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio. Así pues, sabiendo que tiene todas las esperanzas de un país sobre él, el estratega se decidió por cinco nuevos convocados. Este salario es mucho mayor al que supo percibir cuando era el entrenador de Universitario de Deportes.