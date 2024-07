La renovación dentro del fútbol, dicen los especialistas, que debe ser de una manera pausada y con mucha tranquilidad, porque pueden ser dignas de una serie de malas noticias. Los resultados podrían no ser los mejores. Pero ante la urgencia de la Selección Peruana, podemos decir, sin problema alguno, que el tiempo le apremia al profesor Jorge Fossati. Quien debe potenciar al plantel actual, con nombres nuevos.

¿Quiénes son los nuevos jugadores para la Selección Peruana?

El Diario Líbero expone lo que sería la nueva Selección Peruana: “Entre los nuevos candidatos se encuentran Janio Pósito, quien ha mostrado un buen nivel con el ADT de Tarma y ha marcado en 8 ocasiones, siendo el único peruano en el top 5 de goleadores de la Liga 1. Otros posibles convocados son Adrián Ugarriza del Deportivo Garcilaso y Matías Succar de Carlos Mannucci. El futbolista ‘carlista’ fue convocado para el amistoso contra El Salvador en Estados Unidos, pero no pudo quedarse debido a que el plantel estaba limitado a 26 jugadores”.

El medio de comunicación escrito, sostiene que todos los jugadores en este artículo, tienen motivos para ser considerados como oportunidades para La Blanquirroja en cancha: “Luis Ibérico del Riga FC también suena como alternativa, quien ha anotado cuatro veces en 16 partidos en la liga de Letonia. Finalmente, José Rivera de la ‘U’, quien participó en la Copa América y tuvo algunos minutos, también es una opción”.

Dentro de las responsabilidades, está lo que quiere hacer ahora mismo el entrenador uruguayo. El Diario Líbero sabe que debe sumar, de manera urgente, en los siguientes cotejos de las Eliminatorias Sudamericanas: “Sin duda, Jorge Fossati tendrá un gran desafío para encontrar la solución de gol en los próximos partidos del combinado patrio, que tendrá en los meses finales del presente año”.

Selección Peruana mundialista en Rusia 2018. (Foto: IMAGO).

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre los delanteros que vendrán?

El capitán principal de la Selección Peruana hace poco tocó el tema de los próximos jugadores, quienes lo tendrían que superar cuando él ya no esté en el ambiente competitivo. Paolo Guerrero fue muy sincero y hasta reflexivo, en esta oportunidad: “Los delanteros de ahora sólo corren y eso es fácil. Yo les digo a mis hijos (menores de edad) que corran y también lo van a hacer”.

De la misma manera, Paolo Guerrero destacó que se siente incómodo por la participación en la última Copa América 2024. El capitán siente que las cosas no están nada bien por dentro: “Me llena de frustración no anotar y no poder ganar. No me gusta perder ni empatar. Había mucha frustración y tristeza en mis compañeros tras el partido con Argentina. Traté de levantarlos en todo momento”.

¿Cómo le fue a Perú después del repechaje para Qatar 2022?

Lastimosamente, Ricardo Gareca se llevó las oportunidades de gol para muchos. Porque con la era de Juan Reynoso y Jorge Fossati, se han jugado 21 veces y solo se logró anotar en 8 oportunidades. Gianluca Lapadula y Bryan Reyna son los líderes de la tabla con dos anotaciones cada uno, para que nos demos cuenta que ante la ausencia de Paolo Guerrero, la vida nunca fue más cómoda.