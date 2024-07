Christian Cueva puede decir que ya está preparado para estar en la alta competencia nuevamente, después de una decepcionante Copa América 2024, puede asegurarse que el mercado se abrió para Aladino. Sea en el torneo local, o posiblemente en extranjero, tendrá que competir de manera oficial lo más pronto posible. El enganche ahora mismo, anda en carpetas exclusivas de la Liga 1.

¿Dónde estaría jugando Christian Cueva muy pronto?

Un medio de comunicación adelantó lo que podría ser su futuro inmediato: “Han pasado varios días de la polémica fiesta de Christian Cueva tras la eliminación de la selección peruana en la Copa América 2024 y LÍBERO pudo conocer que dos equipos de la Liga 1 desean contar con el ’10’ de la Bicolor para alcanzar sus objetivos en el Torneo Clausura 2024. ¿Quién se hará con los servicios del mediocampista?”.

El Diario Líbero expone que la urgencia de Aladino, es competir para ayer: “Como se conoce, Christian Cueva estuvo fuera de las canchas por ocho meses aproximadamente, pero Jorge Fossati le dio la oportunidad de sumar algunos minutos en los partidos de la Copa América 2024 ante Canadá y Argentina. Esto ha puesto que elencos nacionales se animen por ‘Aladino’, quien necesita tener continuidad, si es que quiere estar en septiembre para las Eliminatorias”.

De la misma manera, Christian Cueva no puede esperar tanto tiempo, sostiene el medio de comunicación: “Fuentes de LÍBERO tuvieron conocimiento que ahora todo está en manos del volante analizar las ofertas, sabiendo que lo que quiere es titularidad para recuperar el ritmo que tanto extraña la afición peruana durante la época de Ricardo Gareca en la selección peruana. Evidentemente, los nombres de los planteles se mantienen en reserva, por lo que podría haber oficialización en los siguientes días”. Entonces, podríamos ver por la señal de (Disney+) al talento liberteño.

Christian Cueva jugando en Santos de Brasil. (Foto: IMAGO).

Los otros dos clubes que lo están buscando en este instante, pero desde afuera, son el The Strongest de Bolivia, y el Motagua de Honduras. Estos rumores seguramente se irán despejando con el paso de las semanas, pero no podría pasar más de eso. Porque las Eliminatorias Sudamericanas están a la vuelta de la esquina. Por ello, mucho tiempo más de espera o vacaciones, no puede tener el ex Alianza Lima.

¿Qué equipo es The Strongest de Bolivia?

The Strongest es uno de los clubes de fútbol más antiguos y exitosos de Bolivia, con una rica historia que se remonta a más de un siglo. Fue fundado el 8 de abril de 1908, por la responsabilidad de un grupo de jóvenes entusiastas del deporte en La Paz, Bolivia. Originalmente, fue llamado The Strong Football Club, pero rápidamente adoptó el nombre de The Strongest. Este club estaría buscando a Christian Cueva para muy pronto.

¿Qué equipo es Club Deportivo Motagua?

Es uno de los clubes de fútbol más exitosos y populares de Honduras. A lo largo de su historia, ha acumulado numerosos títulos y ha sido una pieza fundamental en el desarrollo del fútbol hondureño. El club fue fundado por Marco Antonio Ponce y un grupo de entusiastas del fútbol en Tegucigalpa, Honduras, el pasado 29 de agosto de 1928. El nombre del club se deriva del río Motagua, que atraviesa Honduras y Guatemala.