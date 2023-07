Universitario de Deportes viene de golear por 4-1 a Academia Cantolao, en el estadio Nacional de Lima, por la tercera fecha del Torneo Apertura. Los dirigidos por Jorge Fossati llegan motivados para su duelo por la Copa Conmebol Sudamericana.

Los merengues no quieren desperdiciar esta ocasión de quedarse con el triunfo, porque el Corinthians no va a utilizar a su equipo principal, sino a un once que solo contará juveniles y otros que no han tenido muchos minutos.

Por ese motivo el entrenador crema podrá de lo mejor y así conseguir los objetivos de esta noche. Este sería los elegidos: Diego Romero; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Bolívar; Jorge Murrugarra, Rodrigo Ureña; Andy Polo, Piero Quispe; Luis Urruti, Alex Valera.

¿Cuándo se jugará el clásico entre Universitario vs Alianza Lima?

Según la periodista Fernanda Huapaya, el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se jugará por la fecha 5 el Torneo Clausura se estaría disputando el 22 de julio, a las 20:30 hrs. en el estadio de Matute.