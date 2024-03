Atrás quedarán los recuerdos donde Ricardo Gareca dirigía a la Selección Peruana, era mencionado por todos los peruanos después de clasificar al Mundial Rusia 2018 con un rendimiento altísimo. Pero todo eso no hubiese sido posible si un ámbito legal no abría el universo de oportunidades. Recordemos a Nelson Cabrera, el boliviano que le regaló tres puntos a La Blanquirroja por mala inscripción.

Nelson Cabrera mediante sus redes sociales mencionó que da un paso al costado tras unos fuertes asuntos personales: “¡Gracias! Oficialmente, es momento de anunciar mi retiro como futbolista profesional. Me invaden muchos sentimientos, pero la partida de mi papá me hizo replantear muchas cosas en mi vida y las fuerzas para seguir jugando ya no son las mismas que antes”.

El defensor que fue tendencia por mucho tiempo por todo lo que sabemos, añadió: “Gracias a todos los clubes que confiaron en mí, a los hinchas por el cariño y respeto, a la prensa por los elogios y las críticas. La exposición que se genera al ser deportistas profesionales es algo que ejerce presión, y como seres humanos no estamos exentos de cometer errores. Pido disculpas a las personas a quienes de alguna forma pude haber lastimado”.

La Selección Peruana a carta abierta no dirá que Nelson Cabrera influyó en el proyecto de Ricardo Gareca para el Mundial de Rusia 2018. Los jugadores del Tigre hicieron su labor dentro de la cancha, con eso bastaría y sobraría, pero finalmente si es un punto de comienzo. Porque desde ahí La Blanquirroja fue en senda de triunfos, logrando triunfos nunca antes vistos.

¿Cuál es el caso de Nelson Cabrera con la Selección Peruana?

Regresamos hasta la séptima fecha de las Eliminatorias para 2018, cuando Perú jugó contra Bolivia en La Paz. Aquel día Perú perdió feo, cayó por 2-0, pero el caso que favoreció al combinado patrio, fue cuando Nelson Cabrera ingresó por Juan Arce al minuto 82. Ahí empezó a trabajarse el reclamo en contra de La Verde, que después traería alegrías.

¿Cómo se vio favorecido Perú con Nelson Cabrera?

El jugador nacido en Paraguay, solamente había vivido en territorio altiplánico por tres años. La regla FIFA obliga a que sume cinco años de residencia en dicha nación. Un error garrafal por parte de la Selección Boliviana, recibiendo Perú tres puntos en el TAS, del partido perdido ante el cuadro del altiplano. Rebautizando La Bicolor su camino al Mundial 2018.

¿En qué equipos jugó antes Nelson Cabrera?

La Selección Peruana de forma interna agradecerá al defensor que supo participar en Olimpia, Cerro Porteño, Colo Colo, CFR Cluj (Rumanía), CQ Lifan (China), Bolívar, Sportivo Luqueño, Always Ready, Nacional de Potosí. Nelson Cabrera le dio un envión a Perú aquella vez, mucha suerte para el nacido Capiatá, quien cerró su carrera deportiva.