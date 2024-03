Paolo Guerrero antes de la Fecha FIFA contra Nicaragua y República Dominicana entregó una serie de entrevistas, las cuales fueron muy formales, sin dar mayores detalles novedosos para el hincha. Hasta que llegó la de Fútbol en América, una que nos puede explicar a grandes rasgos lo que fue su convivencia con el anterior entrenador de la Selección Peruana.

Dentro de esta entrevista, El Depredador contó sobre la salida del Cabezón: “No hablé más con Juan. Le mandé un mensaje sí, pero no hablé más. Espero que esté bien. Me imagino que continuará su carrera de la mejor manera. Siempre deseándole lo mejor porque es una gran persona, un gran profesional. Los resultados no se dieron, pero el fútbol es así. Lo bueno de esto, es que el fútbol te da revanchas”.

Tras conocerse que la relación no fue la mejor, podemos entender que si el entrenador no tiene una comunidad positiva con el capitán de la Selección, sería complejo verlos triunfando a corto plazo. Paolo Guerrero al parecer tenía sus diferencias en los conceptos de entrenamiento, no necesariamente en algo personal. Pero Juan Reynoso no calzó, no llegó al corazón de sus jugadores, y por ese motivo terminó saliendo por la puerta trasera.

Además, Paolo Guerrero invitó a los hinchas a confiar en este grupo, comandado ahora por Jorge Fossati: “Tenemos que cambiar el chip, se vienen partidos cruciales, tenemos que ser conscientes que solo con trabajos vamos a revertir esta situación y con la seriedad del caso. Veo a todos mis compañeros muy convencidos en este nuevo proceso, con mucha actitud, mucha concentración y creo que este es el camino”.

¿Qué opina Paolo Guerrero sobre Jorge Fossati?

El capitán de la Selección Peruana, es claro sobre su nuevo entrenador: “Es una gran persona, pareciera que nos conociéramos hace muchos años, hemos estado muy en contacto en este último tiempo. Él estaba preocupado porque tenga equipo. Me da gusto haberlo conocido personalmente, es una persona que bromea con todos, le gusta trabajar con seriedad y concentración”.

¿Cómo le va ahora a Paolo Guerrero en Perú?

Después del partido contra Nicaragua donde fue titular en dupla con Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero se encuentra en un estado de gracia. Tiene el respaldo de sus compañeros, junto al de Jorge Fossati. Quien desde un principio se comunicó con él, para saber cómo estaba, qué sentía, y qué esperaba de sus servicios.

¿Paolo Guerrero continuará en la Selección Peruana?

En entrevistas recientes, tras llegar a la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero contó que está en los últimos años de su carrera. Siendo un jugador veterano, con experiencia para compartir, vive sus últimos pasos como delantero de élite. Para todo eso está trabajando, y no sentir nada fuera de lo planificado en su vida.