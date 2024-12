Desde el momento en que las negociaciones se volvieron lentas y sin mayor progreso, era complicado ver a este futbolista quedándose en Universitario de Deportes. Sin embargo, era casi imposible pensar en que se haría confiable su continuidad. Pero nadie se imaginó que sería tentado por el rival de toda la vida. En este caso, lo cuenta él mismo en una manera de confesionario. Donde explicó por qué no será jugador de Alianza Lima, y a su vez, la razón para salir de la institución considerada como su casa.

¿Qué jugador de Universitario casi juega en Alianza Lima?

En el programa vía internet, Palabra de Hincha, estuvo el lateral izquierdo que recién se fue de Universitario de Deportes. Y reveló la casi bomba, que se estuvo gestionando mientras veía si se quedaba o no en el equipo de sus amores: “Nunca negué que tuve contacto con Alianza Lima, pero uno tenía que estar enfocado en el final del campeonato. Me incliné por Melgar, por el proyecto que me ofrecían y por los temas que están pasando en Alianza Lima, pero no descarto jugar en Alianza Lima”.

Nelson Cabanillas ahí expuso que se sintió satisfecho por todo lo que entregó con camiseta merengue. Dejando en claro que el nivel final, aquel mostrado en las fechas finales, fue gracias a la gestión realizada por Fabián Bustos. Quien le trajo un futbolista en su posición: “El título tapa muchas cosas, pero yo siempre hago un balance de lo bueno y lo malo. Creo que al final, con altas y bajas, mi objetivo era afianzarme en el puesto, y lo logré gracias a la competencia con Portocarrero”.

¿Cómo se siente Nelson Cabanillas al salir de Universitario de Deportes?

Dejar Universitario de Deportes ha sido un tema complejo para Nelson Cabanillas. Porque siempre tuvo ganas de continuar, pero no se dieron las condiciones de forma general. Eso deja entrever el popular Crackba, en la interesante entrevista: “Fue muy difícil salir del equipo del cual soy hincha, por eso las conversaciones se extendieron hasta el final […] Más allá de lo económico, uno busca crecimiento y Melgar es un equipo que siempre pelea arriba, donde siento que voy a aportar mucho”.

¿Cómo despidió Universitario de Deportes a Nelson Cabanillas?

El futbolista de 24 años, formado en la institución crema, se fue por todo lo alto. Con un mensaje repleto de respeto, cariño y gratitud en lo absoluto. Universitario de Deportes no le cierra la puerta, al parecer con este interesante gesto en redes sociales: “Gracias por todo, bicampeón. Agradecemos a Nelson Cabanillas Jesús por su garra y entrega, fundamentales durante las seis temporadas que compartimos juntos. Éxitos en tus próximos retos”.