La eterna pelea en redes sociales pasa por saber quién es el equipo con más representación en el país. El fútbol peruano tiene tres clubes grandes, pero solo entre dos se respetan al máximo y se mencionan constantemente. Uno de ellos es Alianza Lima, y el otro es Universitario de Deportes. En ambas estaciones, conoce todo al revés y derecho nuestro protagonista. Por eso, ahora se la juega por completo cuando le preguntan por jerarquías.

¿Qué equipo es más grande en Perú?: Universitario de Deportes o Alianza Lima

Jairo Concha estuvo en Enfocados, y conversó con los streamers del momento para el fútbol peruano. Donde explicó por qué para él, Universitario de Deportes es mucho más grande que Alianza Lima, por donde se le mire. Cosa curiosa, porque levantó la polémica en redes sociales: “La afición de la ‘U’ tiene una capacidad de levantarnos durante los partidos, especialmente cuando vamos perdiendo. Además, el Monumental tiene una gran capacidad y el aliento de la gente se siente de manera constante durante todo el encuentro”.

Sin huirle a las responsabilidades, Jairo Concha explicó con lujo de detalles, por qué no está del lado de Alianza Lima. Aparte de que no es hincha como tal, tiene una explicación que seguramente, ni Jefferson Farfán o Roberto Guizasola no

le dieron una opinión contraria. Solo asentaron la cabeza y siguieron el show: “Durante los años que estuve en Alianza, la hinchada nos respaldaba, y personalmente me trataron bien. Sin embargo, al final, la relación se enfrió un poco (risas)”.

Nos damos cuenta que el jugador jamás falto el respeto, siempre se comportó a la altura que necesito Alianza Lima durante tres temporadas. Donde hizo mucho y ganó bastante. Siendo su cosecha más grande, seguramente bicampeonato nacional con camiseta blanquiazul. Ahora en Universitario de Deportes está viviendo otro sueño, con cabeza fría, y disfrutando del club que es hincha como bien menciona. Junto a los profesionales del profesor Fabián Bustos.

Para Jairo Concha es un tema general, de herencia, y cariño en familia, su cercanía con el cuadro merengue. Pero siempre fue un profesional, porque cuando estaba en Matute, se dio íntegro en todos los sentidos, al punto de chocar con su familia: “Siempre he sido hincha de Universitario. Mi papá desde muy chiquito me llevaba al estadio. Ahí nació mi amor. Mi papá es hincha crema a morir. Él me apoyaba cuando estuve en Alianza, pero nunca se puso la camiseta. Cuando le metí dos goles a la ‘U’ él estaba enojado”.

¿Jairo Concha jugaba motivado en Alianza Lima?

Sobre su estancia en Alianza Lima, reveló la plata que pagaba Jefferson Farfán, para poder motivar a sus compañeros. Esto lo cuenta La Foquita en primera persona: “Tú sabes que yo no jugaba, pero incentivaba. Acá tengo la prueba (risas). Es de los grandes, es arriba. La gente no entiende. Yo soy muy hincha de Alianza, yo amo a Alianza. De alguna manera tenía que motivar a mis ‘gatos’. Y ellos para la final, estaban medio… tú me entiendes y es normal. Pero con esa ‘candela’, salían desesperados. Es distinto. No jugaba, pero pagaba como la c… El tío (Jefferson) decía ‘la defensa si no hay goles, cae. Vacunas un gol, chapa”.

Alianza Lima y Universitario de Deportes chocando en Liga 1. (Foto: IMAGO).

¿Jairo Concha tenía como ídolo a un jugador de Alianza Lima?

El volante de Universitario de Deportes también abrió su corazón, para exponer lo que siente cuando ve al 10 de la calle cerca. Es un futbolista que lo marcó mucho en su historia reciente de profesional: “Ustedes saben que yo soy hincha ‘crema’, pero tengo que decir la verdad, mi ídolo está acá a mi costado (Jefferson Farfán Chapo la ‘10′ porque tú me dijiste que la tenga. Esa es mi meta (llegar a la Selección Peruana”.