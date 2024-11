Alianza Lima no esperó más de un día, para poder definir el futuro de Bruno Marioni. Quien ahora mismo, ya sabe lo que deberá hacer pronto.

Es el momento más complicado en el año de Alianza Lima, donde se toman decisiones por decepción como tal o el dolor de haber regalado una temporada de manera increíble. Recién se pudo confirmar que el trabajo de Bruno Marioni no gustó casi nada, por eso, la decisión sobre su futuro inmediato se tomó hace poco. Sabiendo que es un profesional con contrato, quien firmó por todo el 2025, y con la oportunidad de mejorar en caso le refuercen la confianza como tal.

¿Qué pasará con Bruno Marioni en el futuro de Alianza Lima?

La información llega desde un reconocido portal deportivo, donde exponen las diferentes razones para entender por qué el cuadro blanquiazul tomó esta determinación hacia el ex entrenador y futbolista de los Pumas UNAM en México por ejemplo. Quien le dice adiós al barrio de Matute sin pena ni gloria, apartándose de todo: “Luego del fracaso de Alianza Lima en esta temporada 2024, ovacion.pe pudo confirmar que Bruno Marioni no va más como director deportivo del club blanquiazul”.

¿Por qué y para qué llegó Bruno Marioni a Alianza Lima?

Según cuenta Ovación en su versión web, la idea partió desde los altos directivos en Alianza Lima . Quienes no querían ver ni en pintura al gerente deportivo de nacionalidad argentina. Quien llegó para darle ese plus al área donde se toman determinaciones, pero estuvo demasiado lejos de ese camino preestablecido: “Se conoció que la decisión fue tomada por la propia gerencia general de la institución aliancista y Marioni no tuvo mayores inconvenientes para asumir responsabilidades”.

Un breve repaso también hace el medio de comunicación, para exponer lo que fue el año del popular profesional en el fútbol mexicano: “Recordemos que Marioni llegó a comienzos de año a Alianza Lima para asumir la dirección deportiva, cargo que lo desempeñó de la mano con Néstor Bonillo para la confección del plantel 2024. Sin duda los malos resultados en esta temporada hicieron que le bajen el pulgar a Marioni y ahora estén en la búsqueda de su reemplazante para que arme la plantilla del 2025”.

Bruno Marioni en conferencia de prensa pasada. (Foto: Twitter).

¿Por qué botan a Bruno Marioni de Alianza Lima?

Para cerrar este artículo. La justificación principal que saca a Bruno Marioni del equipo del pueblo, es haber perdido de la manera en que lo hizo, contra Cusco FC. Dándole el título nacional en sus manos al rival de toda la vida, Universitario de Deportes: “Definitivamente, la gota que rebalsó el vaso fue el hecho que Alianza Lima cayó, en Matute, ante Cusco FC y con ello se quedó no solo sin chance para salir campeón en el Torneo Clausura, sino que solo pudo clasificar como Perú 4 en la Copa Libertadores 2025”.