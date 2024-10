Lo que pasa ahora mismo en la interna de Alianza Lima, está siendo un torbellino de situaciones inesperadas. Porque supuestamente, habían trabajado hasta este momento, para poder llevarse el año completo sin problemas y que todo sea un éxito absoluto. Lastimosamente, para sus intereses, esto no ha sido así. Este personaje que ahora parece querer marcharse con destino confirmado, es el principal señalado. Y los millones de hinchas lo señalan de forma constante como el gran responsable.

¿Quién se marchará muy pronto en Alianza Lima?

El periodista del Diario Líbero, Carlos Hernández, en su cuenta de Twitter, mencionó lo que estaría pasando pronto con el gestor deportivo del cuadro íntimo: “De futbolista, Bruno Marioni fue figura y goleador en Pumas. Hasta el día de hoy lo quieren. Las conversaciones con el club mexicano si existen y las próximas horas serán claves para definir su permanencia en Alianza Lima. Hoy el gerente deportivo no está convencido de seguir”.

¿Bruno Marioni se quiere ir de Alianza Lima?

Ahora, para contextualizar un poco más, en una charla que tuvo Bruno Marioni con David Faitelson, en el programa, Sin Censura, confesó el gran anhelo: “En algún momento lo expresé, mi vida estará ligada a Pumas siempre, y seguramente volveré a tener la posibilidad de estar dentro de la institución que quiero muchísimo. Sigo preparándome y capacitándome para la próxima vez que vuelva a tener un reto importante poder estar a la altura, aportando mi conocimiento y experiencia”.

Siendo esto llamativo porque a falta de algunas fechas para terminar el Torneo Clausura 2024, que aparezcan estas informaciones y declaraciones recientes, donde el gran protagonista es Bruno Marioni. Quien juró profesionalismo y éxito cuando fue contratado en Alianza Lima a principio de temporada. Por lo menos, da para pensar que analizar seriamente su renuncia o salida voluntaria cuando termine el actual proyecto con el equipo del pueblo.

¿Bruno Marioni no quiso trabajar en Alianza Lima?

Dentro de la nota pasada que hace con Tiempo Muerto para YouTube, expuso Bruno Marioni cómo ha sido su incursión en el área donde ahora mismo trabaja por contrato con el Club Alianza Lima. Sorprendiendo a quienes se enterarán esto: “En los clubes que me ha tocado trabajar como entrenador, también me tocó ser parte de la gestión deportiva y eso era algo que me gustaba, pero no pensaba ser gerente deportivo en ese momento”.

Bruno Marioni añadió también dentro del podcast lo siguiente: “Mi esposa me dice que haga la entrevista y bueno, que escuche, vea. Y así fue, hicimos tres entrevistas y me terminan ofreciendo la posibilidad de venir a Alianza Lima. En ese momento, era irme a Perú, estar lejos de la familia. Había estado acá algunas veces, pero no tenía el conocimiento profundo de la liga ni de los equipos, pero hoy la verdad que con la tecnología tenemos la posibilidad de interiorizarnos un poco y eso fue lo que hice en esos días que se dieron las reuniones virtuales”.

Bruno Marioni siendo técnico de Pumas. (Foto: IMAGO).

Ahora solo queda pensar en qué terminará pasando con Alianza Lima, y si obviamente se queda en su puesto Bruno Marioni. Quien supuestamente encabeza este proyecto deportivo, desde el aspecto de armar el plantel, el cual es su responsabilidad. Después, salir a dar explicaciones de cómo le va al equipo y demás. Algunas declaraciones cayeron en saco roto porque ahora están en una crisis de resultados. Pero todo esto se salvaría, solo si levantan el título nacional en el año del centenario de Universitario de Deportes. Todo esto lo veremos de cerca por la señal de (Disney+).