El futuro inmediato de Gianluca Lapadula no está con Cagliari. El jugador lejos de estar cómodo, quiere jugar y por eso se abre una opción.

Cagliari no quiere contar con Gianluca Lapadula: Oferta importante lo mantendría en Italia

Cuando los jugadores de su jerarquía están con ganas de jugar, no importa si ganan bien o son los referentes que siempre deben estar en un plantel. Hoy Gianluca Lapadula está como loco, buscando la oportunidad de su vida, la cual no se la está entregando Cagliari. La primera división de Italia le está costando en líneas generales, por eso no ve con malos ojos retroceder un poco para poder ganar confianza en su carrera. Y así estar enchufado luego en la Selección Peruana de Jorge Fossati.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Gianluca Lapadula?

El portal italiano, sassuolo news, expone lo que estaría pasando con uno de los capitanes de la Selección Peruana, a corto plazo: “Después de semanas de cortejo persistente por parte de Pisa y el interés mostrado por el Salernitana, Gianluca Lapadula, atacante nacido en 1990 y actualmente propiedad de la Cagliari, parece estar acercándose a la despedida y los rumores sobre una posible transferencia a la Sassuolo”.

Gianluca Lapadula puede estar descendiendo de categoría, a la Serie B de no mediar inconvenientes, pero con la opción de estar en un proyecto mucho más exigente y valioso, por lo que notamos en esta información: “Según lo informado hoy de Nueva Cerdeña ‘él nero verdi’ está preparando una oferta concreta para asegurar el desempeño del experto atacante, que también ha usado las camisas de Milán y Benevento, entre otros en su carrera”.

Dependerá mucho de cómo se muevan en las siguientes horas, el club interesado, con el jugador en mención: “No obstante, la negociación no está exenta de obstáculos. Cagliari tendrá que encontrar un reemplazo adecuado antes de que puedan dejar que Lapadula se vaya. El liderazgo rossoblu parece haber localizado en Walid Cheddira, actualmente atacando Nápoles, el perfil ideal para reemplazar la punta italiano-peruana”.

¿Gianluca Lapadula podrá jugar en el Sassuolo?

Sin embargo, todo está ahora mismo en calma, queda esperar un poco más: “Queda por ver si Sassuolo será capaz de poner una oferta convincente en el plato para Cagliari y si el rossoblu se moverá rápidamente en busca de su nuevo delantero. El periodista de Sport Italia, Gianluigi Longari, hizo un balance de la situación con respecto a la negociación entre Sassuolo y Lapadula: “Presión importante por Gianluca Lapadula desde Sassuolo. Acuerdo que podría concluirse en las próximas horas”.

Gianluca Lapadula en el Cagliari. (Foto: Getty).

¿Cuánto gana actualmente Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula gana 3 millones anuales en Cagliari, en promedio. Fichado en julio del 2022, el delantero tiene contrato hasta junio del 2026 y si cumple todo su vínculo se llevaría alrededor de 12 millones de euros en total. Si algún club quiere invertir ese dinero por el crack de la Selección Peruana, debe saber bien que no es un costo cómodo, pero sus goles pesan mucho.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gianluca Lapadula con el Cagliari?

Gianluca Lapadula tiene contrato con Cagliari hasta junio del 2026, recién renovado la temporada pasada por su excelente rendimiento en la segunda división. Llegando al cuadro para lograr el ascenso a la Serie A, ahora lucha por mantenerse en la máxima división de Italia por segundo año consecutivo. Tarea compleja para el futbolista que representa los colores del Perú.