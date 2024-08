Horas después se conoció toda la verdad sobre la decisión final de Cienciano del Cusco sobre el caso de Christian Cueva. El cuadro imperial había notificado que las investigaciones estaban dadas, por eso no se podía tomar cartas en el asunto a la brevedad. Con el pasar del tiempo, su actitud bastante pasiva, cambió totalmente, de cara a lo que se conoce como urgente. Despidiendo al jugador ex Alianza Lima y Universidad César Vallejo.

COMUNICADO DE CIENCIANO DEL CUSCO:

El Club Cienciano informa a toda la familia ciencianista y a la opinión pública lo siguiente:

Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución.

Reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género, y no toleraremos conductas que vayan en contra de estos ideales.

Cusco, 20 de agosto de 2024 Club Cienciano

Una vez presentada esa documentación vemos cómo automáticamente los comentarios en contra del cuadro conocido como Papá de América, se volvieron en aplausos por la gestión realizada. Donde no dan espacio en ningún momento a cualquier tipo de hecho de violencia. Anunciaron antes, que de haber pruebas fehacientes, se tomarían decisiones radicales. Terminaron cumpliendo su palabra, desaforando al jugador. Entonces no lo veremos por la señal de (Disney+).

Cienciano del Cusco despide a Christian Cueva. (Foto: Cienciano).

¿Cuál es la respuesta de Christian Cueva?

La respuesta del 10 de la Selección Peruana llegó mediante sus redes sociales, donde pide perdón y solicita que lo dejen jugar. Haciendo un voto popular minutos antes de ser despedido de manera formal: “La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea, sino en respuesta, también lo es. He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo”.

Christian Cueva hace un mea culpa, el cual seguramente podría ser considerado tardío: “Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron”.

¿Cuál es el pedido especial de Christian Cueva?

El jugador ex Alianza Lima, César Vallejo, Universidad San Martín, entre otros, pone su presencia a disposición de los encargados: “Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”.

Queriendo demostrar que está libre de cualquier cargo que se le señala: “Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan. Insisto en que no rehuyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego, que el salvavidas que es para mí el fútbol, no se me quite”.

Cerrando Christian Cueva su comunicado oficial, de la siguiente manera: “Hoy, más que nunca, sé que soy solo un chico de uno de los barrios más pobres y humildes del Perú, que creció en medio de los problemas que millones de niños y jóvenes peruanos padecen y que tuvo la suerte de jugar bien al fútbol. Sé que aún me queda una chance de lograr que eso no sea una condena, sino un verdadero honor y ojalá, un motivo de orgullo para mis hijos, no por los triunfos, sino porque su padre logró ser, finalmente, mejor persona”.