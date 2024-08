Es momento de analizar lo que puede pasar en un futuro cercano con la Selección Peruana de Fútbol. Aquella que en las próximas semanas estará compitiendo en búsqueda de puntos reales, los cuales son hoy vitales de cara a una clasificación como tal a la siguiente cita mundialista. La que se jugará el 2026 en el continente Norteamericano, y entrega más cupos de lo normal, a esta parte de la región deportiva: CONMEBOL. Misión complicadísima.

Nos toca jugar un poco en cómo formaría el equipo de Jorge Fossati, sabiendo que está bien mentalizado en continuar con la evolución de una formación clásica. Aquella que se vio en Copa América 2024, con el famoso portero, tres defensas centrales, dos alerones o laterales extremos por la banda, y en el mediocampo hay tres volantes. Dejando a dos puntas de referencia, para finalizar lo que se pueda crear en el transcurso del cotejo. Esa es la idea matriz del Nonno, con esa premisa, vamos a ver.

¿Quiénes serían los convocados para la Selección Peruana contra Colombia y Ecuador?

En la portería podríamos estar viendo a: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Romero. Después a ver, los defensores que llegarían son: Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Oliver Sonne, y Marcos López. Para después pasar por los volantes: Renato Tapia, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Andy Polo, Franco Zanelatto. Dejando como delanteros a Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Matías Succar, Edison Flores y Joao Grimaldo.

¿Cuál será el once titular de la Selección Peruana?

Basándonos en esa data que tiene Bolavip de primera mano, el once titular que debería lanzar Jorge Fossati pensando en Colombia como locales, pasaría por este conglomerado. Pedro Gallese en el arco, dejando a los defensores por delante, como serían los nombres de Miguel Araujo, Carlos Zambrano, y Alexander Callens, en caso no pase nada extraño. Hasta ahí la zona defensiva está bien organizada, es lo que mejor funcionó dicen muchos, en la Copa América 2024.

Después, estaríamos viendo nombres como Luis Advíncula por la banda derecha para hacer todo el recorrido. Por el otro ambiente, estará Marcos López si no pasa nada extraño, para coberturar por izquierda. En el mediocampo el trinomio perfecto debería estar basado en lo que puede hacer Renato Tapia, Piero Quispe y Sergio Peña. Con sus dos delanteros, los que estarían encargados también de jugar contra Ecuador, si no hay lesionados: Gianluca Lapadula y Bryan Reyna.

Selección Peruana en el partido contra Chile. (Foto: IMAGO).

Con estos futbolistas podemos decir que Jorge Fossati estará escogiendo a lo mejor de lo mejor. Algún nombre por fuera que vaya quedando no existe, lo cual termina siendo una verdad absoluta. Por ahí, Paolo Guerrero a sus 41 años sería quizás el único ausente, pero no porque no esté en consideración. Solo que no ha estado jugando con la Universidad César Vallejo, y espera desencadenar muy pronto en Alianza Lima.

¿Cómo estaría formando la Selección Peruana contra Colombia y Ecuador?

Por las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo de todos estará compitiendo con: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo, Sergio Peña, Renato Tapia, Piero Quispe; Marcos López; Bryan Reyna, Gianluca Lapadula. La pregunta es si alcanzará con esa planificación y jugadores seleccionados. Se verá a la hora del pitazo inicial, cuando estemos chocando de local contra Colombia, y Ecuador de visitante en la próxima Fecha FIFA.