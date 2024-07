En un hecho que quizá no tiene precedentes, Universitario de Deportes exigió que un integrante del plantel de Alianza Lima no esté en el clásico. Recordando que chocarán este viernes 26 de julio desde las 20:30 horas de Perú, el cuadro crema solicitó la ausencia de una pieza vital.

Si bien la noticia no había trascendido, en las últimas horas tomó fuerza luego que el involucrado confirmara que no estará en el clásico de Perú entre Universitario vs. Alianza Lima. Así pues, el cuadro íntimo no contará con su fotógrafo oficial para el duelo en el estadio Monumental.

La periodista Fernanda Huapaya informó de la situación en su cuenta de X: “Universitario ha solicitado que el fotógrafo de Alianza Lima, José Coca, no sea parte de la delegación que ingrese al estadio Monumental para el clásico de esta noche”.

Ante esto, miles de hinchas de Alianza Lima expresaron su apoyo a José Coca, fotógrafo oficial del cuadro íntimo. No quedando clara la posición de Universitario de Deportes, tal parece que el cuadro crema alega que el fotógrafo tuvo una pelea con uno de sus jugadores en ediciones anteriores.

Alianza Lima formado en la Liga 1 de Perú. (Foto: Alianza Lima)

Con todo ello, el clásico de Perú empieza a tomar más color y veremos quién sale con el triunfo por las pantallas de GOLPERU. Siendo una fiesta deportiva nacional, el Universitario vs. Alianza Lima se dará por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario vs. Alianza Lima juegan este viernes 26 de julio desde las 20:30 horas de Perú. Enfrentándose por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, el duelo se realizará en el estadio Monumental.

¿En qué canal ver gratis Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario vs. Alianza Lima se verá en vivo vía GOLPERU este viernes 26 de julio desde las 20:30 horas de Perú. Además, se podrá seguir online vía Movistar Deportes y en directo por los canales 13 y 713 de Movistar.