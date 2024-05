El León Zambrano es así, no se complica con las frases hechas y demuestra su frontalidad al máximo. Esta vez Carlos Zambrano analizó lo que será el debut de la Selección Peruana en la Copa América, donde chocará contra Chile. Hoy por hoy está el morbo de ver a Ricardo Gareca en el cuadro mapocho, demostrando su capacidad después de salir de Perú y dedicarse a ser entrenador de Vélez Sarsfield.

¿Qué habló Carlos Zambrano sobre Ricardo Gareca?

En charla para los medios de comunicación, esto dijo Carlos Zambrano sobre el partido que tendrá Perú contra la Chile de Ricardo Gareca en el inicio de la Copa América 2024: “Es un partido más. Creo que todas las selecciones son complicadas. Lo que pasa es que uno quiere ganar y representar bien a su país. Ya sea Chile, Argentina o lo que nos toque, todos los partidos son complicados”.

Además, también contó sus sensaciones sobre lo que será su participación hasta la convocatoria final de Jorge Fossati. Sabe lo que le puede dar a la Selección Peruana a corto plazo, y si es llamado para la Copa América, su talento se hará presente: “Sé de mi persona, la capacidad de jugador que soy. Siempre ha habido críticas y eso no me ha bajado para nada. Me tocó estar en el campo y ahí solo hablaré”.

Le dejó un mensaje indirecto a Jorge Fossati, quien en los próximos días dirá quién será el encargado de poder solucionar los pendientes en la Selección Peruana. De cara a la Fecha FIFA y Copa América 2024: “Paso a paso. Me gustaría estar, pero todavía no está la lista final, uno trabaja para eso. Esté o no esté yo, lo que más me importa es que a la selección le vaya bien”.

Carlos Zambrano jugando contra Nueva Zelanda. (Foto: IMAGO).

¿Ricardo Gareca elogió a Carlos Zambrano en el pasado?

Cuando todavía El León no llegó a Boca Juniors, el técnico argentino dio fe de su talento para el cuadro xeneize: “Tuve una conversación con Riquelme por teléfono, porque me llamó antes de contratar a Zambrano para preguntarme por él. Era la primera vez que hablábamos y me cayó muy bien. Un hombre totalmente diferente a lo que uno puede pensar cómo se ve en una nota periodística. Fue muy educado, deseoso de aprender, de preguntar, le intrigaba todo, muy respetuoso”.

Elogió al máximo el talento como defensor del ex Schalke 04 y Frankfurt en Alemania: “Zambrano tiene todas las condiciones. Después, para jugar en Boca se requiere de una inteligencia. Aparte de las condiciones futbolísticas, tiene que ser inteligente porque no está en cualquier lugar, sino en un equipo grande. Incluso a veces es más importante la inteligencia que las cualidades deportivas”.

¿Carlos Zambrano es un jugador complicado?

La definición del Tigre hacia el León es clara, es un profesional a carta cabal y siempre confió en lo que puede entregarle. Siempre lo tuvo como sus grandes preferidos en La Blanquirroja: “Zambrano la tiene (inteligencia), no es que no la tenga. Esto es un tema que hablé con él cuando era técnico de la selección (de Perú). Le remarqué esto porque es muy temperamental”.