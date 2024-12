Alianza Lima seguramente estará haciendo una gestión correcta de sus próximos jugadores a contratar. Y una manera distinta de poder tomar nombres poderosos, también es el ofrecimiento que llegan a las oficinas principales. En este caso, parece que aparecen desde un medio de comunicación, donde el propio profesional muestra indirectamente sus anhelos de poder vestir cierta camiseta. Lo cual es algo poco normal, pero siempre será valorable, como los propios futbolistas van viendo sus oportunidades.

¿Qué opina sobre la llegada del Pipo Gorosito?

En una nota con Radio Exitosa, Diego Buonanotte destacó lo que está pasando ahora mismo. Y cómo se enteró del trabajo que tendrá en la Liga 1, el profesor Néstor Gorosito: “Me pongo feliz porque ‘Pipo’ esté dentro del radar de un equipo tan importante como Alianza, después se tendrá que tomar la decisión, pero yo lo tuve en River (Plate), tengo una relación muy cercana, hablo seguido, viene muy seguido a Chile porque es ídolo de Universidad Católica donde jugué y yo le tengo un cariño enorme”.

El enganche argentino mencionó lo que le dará El Pipo a Alianza Lima de ahora en adelante, como director técnico principal: “Te puedo hablar maravillas de él en todo aspecto, después habrá otras opiniones como pasa en el fútbol, pero ojalá que Pipo tenga una oportunidad en un equipo grande. Pienso que tiene la capacidad para dirigir un equipo grande porque es mucho de darle libertad al jugador para que pueda demostrar dentro del campo”. Esas son sus grandes cualidades, por lo que vemos ahora.

ver también Acaba de descender y Alianza Lima lo tiene como un refuerzo fundamental para la próxima temporada

ver también Alianza Lima ya tiene asegurado al Pipo: Néstor Gorosito será presentado en esta fecha confirmada

¿Cómo trabajará Pipo Gorosito en Alianza Lima?

Su trato para el jugador parece ser su herramienta más utilizada. Precisa la Pulga ex River Plate, donde nació este futbolista: “Él era muy cercano, de hecho puedo hablar de mi relación con él y era como un padre. Me trató siempre bien, con mucha calidad humana y eso a mi me gusta. Siempre hay que marcar un límite, pero me gusta que el técnico tenga esa cercanía porque yo considero que el jugador se va a entregar un poco más cuando el técnico es una persona honesta, que te mira a los ojos y te va a decir la verdad”.

Diego Buonanotte jugando en Chile. (Foto: IMAGO).

Publicidad

Publicidad

¿Diego Buonanotte jugará en Alianza Lima?

De la misma manera, cuando le preguntaron sobre su interés de volver a la Liga 1, esto contestó rápidamente: “Terminé este año en O’Higgins, un equipo de la liga chilena, hace años que vive esa manera de pelear en la baja. Así que nada, ahora esperando las vacaciones. Analizando, pensando y ver qué alternativas pueden surgir y que vayan de la mano con lo familiar porque hoy a mis 36 años, creo que tiene que ver mucho mi trabajo con eso, que se acomode todo para que yo pueda tomar una decisión”.