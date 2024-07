Carlos Zambrano no toleró la eliminación de Perú de la Copa América 2024 y dejó una lapidaria frase contra todos.

Empujado por el dolor de haber sido eliminado de la Copa América 2024 en fase de grupos, Carlos Zambrano no toleró el momento y dejó una punzante declaración. Apodado como el ‘León’, el defensor hizo honor a su apelativo y rugió al expresar que Perú es una “selección chica”.

Quizá no dando crédito a sus palabras, lo cierto es que Carlos Zambrano explicó su comentario sobre Perú en declaraciones para RPP Deportes. Teniendo su voz un tono de rugido, el ‘León’ no se guardó nada: “La realidad es que somos una selección chica. Llegamos a un Mundial y la gente piensa que vamos a ir a todos los Mundiales. Que es algo fácil. Siempre fuimos de menos a más”.

Siguiendo con su comentario, Carlos Zambrano también hizo un balance de la Copa América 2024 y le mandó un fuerte mensaje a los delanteros de Perú: “Estamos con el arco cerrado, no se nos dan las cosas. Las pocas opciones que tenemos no las podemos concretar y eso te cuesta mucho. No puedes defender siempre casi todo el partido”.

Y es que sí, Carlos Zambrano tiene toda razón al cuestionar a los delanteros de Perú. No habiendo conseguido ni un solo gol en la Copa América 2024, el ‘León’ se soltó la cadena y fue por ellos. Mencionándolos indirectamente en su declaración, su rugido los alcanzó por completo.

Carlos Zambrano en la previa del Perú vs. Argentina por la Copa América 2024. (Foto: IMAGO)

Quedando quizá para la posteridad la declaración del defensa, su comentario sin duda estará en la mente de los hinchas de Perú. Ahora teniendo la opción de remediar el momento, veremos qué puede hacer el ‘León’ ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. El rugido de un león se escucha a ocho kilómetros, las palabras de Carlos Zambrano pueden que perduren por siempre en el tiempo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Actualmente con 34 años, el defensor anunció que no piensa en Perú y que su retiro del fútbol profesional está cerca.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Kaiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente.