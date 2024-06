La oportunidad de leer de forma completa y pareja a un maestro como César Cueto, no se dan todos los días. Ahora habló sobre Piero Quispe.

Las leyendas máximas del fútbol peruano siempre que declaren se debe tomar en cuenta todo tipo de cosas que mencionen, ya después se ve si es para bien o para mal. En esta oportunidad, el maestro César Cueto, en el día de su cumpleaños, dedicó palabras de elogio y mucho cariño para un jugador como Piero Quispe. Quien ha sido sacudido por los comentarios críticos, del mundo deportivo.

En una charla exclusiva con el Diario Depor, conversación corta, pero llena de calidad con el periodista Wilmer Robles Tadokoro. El Maestro, El Poeta de la Zurda a sus 72 años, expuso su mayor de los respetos y cariños para los jugadores que estarán en la siguiente competencia organizada por la CONMEBOL: “Les deseo todo lo mejor a la Selección. Que hagan grandes partidos en la Copa América”.

¿Qué dijo César Cueto sobre Piero Quispe?

Para el volante retirado, solo se debe cuidar al jugador, destacar sus buenas aptitudes, y no señalarlo como lo vienen haciendo con el popular Quispedri, señala: “Por las puras le pegan. Piero es el ‘10′ titular. Solo le falta un ‘8′ que lo acompañe. Al tener un jugador de esas características, lo ayudará mucho en la marca y Piero expondrá su mejor potencial con la pelota”.

Para el Maestro César Cueto, se le debe valorar por el talento que tiene, y que se le debe rodear mucho mejor. No se trata de sacarle la vida con palabras duras, para ver si puede reaccionar como tal: “Es un gran jugador, pero a veces hace un recorrido muy largo. Ya con un ‘8′ que tenga buen fútbol y ayude en la marca, lo complementará en la organización del fútbol… mejorará su juego”.

De la misma manera, expuso lo que le gusta de Piero Quispe, y todo lo que puede entregarle a la Selección Peruana de forma casi inmediata en Copa América 2024: “Piero juega muy bien, pero un solo jugador no hace todo. No le peguen. Él juega muy bien, es titular, solo le falta mejorar el juego a través de un ‘8′, como lo vengo comentando. Un ‘8′ que se acerque a jugar con Piero para que alimenten a los delanteros”.

El Maestro César Cueto en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Lista oficial de Perú para la Copa América 2024:

Christian Cueva

Pedro Gallese

Miguel Araujo

Luis Abram

Carlos Zambrano

Luis Advincula

Wilder Cartagena

Sergio Peña

Piero Quispe

Marcos López

Edison Flores

Gianluca Lapadula

Diego Romero

Aldo Corzo

Oliver Sonne

Bryan Reyna

Jesús Castillo

Andy Polo

Joao Grimaldo

André Carrillo

José Rivera

Carlos Cáceda

Franco Zanelatto

Alexander Callens

Anderson Santamaría

Paolo Guerrero

¿Cuándo será el debut de la Selección Peruana en la Copa América 2024?

Perú vs. Chile jugará en vivo vía América Televisión este viernes 21 de junio desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile. Chocando por la fecha 1 del grupo A de la Copa América 2024, el duelo se verá gratis por Movistar Deportes y lo podrás seguir online por Bolavip con su clásico minuto a minuto. Este será el cotejo que es considerado como debut de La Blanquirroja.

¿Cuáles son los partidos de Perú en la Copa América 2024 y qué canales lo transmitirán?

Fecha 1: Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (América TV y DSPORTS).

Fecha 2: Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS).

Fecha 3: Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS).