Aladino está trabajando con la Selección Peruana, para poder encontrar su mejor momento, dentro de una polémica por el caso de Renato Tapia. Quien exigió un seguro para poder jugar la Copa América 2024, pero eso no se lo pudo gestionar Agustín Lozano. Por ende, terminó renunciando, dejando su puesto libre, para luego ver opciones en el plantel de Jorge Fossati. Mientras esa bomba explotaba, pasó algo muy fuerte.

¿Cuál es la situación actual de Christian Cueva en la Selección Peruana?

El abogado de Christian Cueva habló con Perú21, el medio de comunicación escrito transcribió la diferencia entre su representado y Renato Tapia en el tema de su seguro: “Él está sin equipo y todavía no ha sido convocado. Él ha ido con el estatus de invitado y, si finalmente es llamado, me imagino (porque no se ha conversado) que la Federación tomará cartas en el asunto para atender la parte médica y los gastos si es que hubiera alguna lesión importante”.

¿La Federación Peruana de Fútbol le pagará a Christian Cueva?

¿Qué pasará si Christian Cueva se lesiona entrenando? Lo que menciona Julio García, es bastante claro, por cómo lo explica su principal asesor legal: “Yo asumo que tendría que ser la Federación, ¿no? Porque finalmente no sería un acto unilateral: él no puede entrenar con la selección si es que ellos no están de acuerdo. Él está vistiendo el uniforme bicolor, pero (ojo) su situación no es laboral”.

La gran diferencia entre Aladino y el Cabecita, en el tema de los seguros, es que uno cuenta con contrato presente, mientras el otro no: “En el caso de Renato Tapia, lo que se complica es la parte laboral, no la médica, que está estandarizada. Por ejemplo, Cueva se lesionó en Alianza Lima, terminó su contrato, pero ellos tuvieron que cubrir los gastos porque así lo habían firmado”.

Christian Cueva jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Cuál es la diferencia entre Christian Cueva y Renato Tapia?

Explicando que Christian Cueva no es el mismo caso de Renato Tapia, porque están separados los casos específicos, por un contrato en vigencia de uno, pero no del otro: “Entonces, básicamente ahora sería algo similar: si él sufre una lesión importante con la selección, es evidente que ellos -seguramente- van a cubrir todo eso. Acá no hay un tema laboral, porque Christian es jugador libre hasta el momento”.

Ahora, Christian Cueva también tiene riesgo de lesionarse: “Eso sería asumir una hipótesis. El tema se conversó “algo”; o sea, sí se le comentó a la Federación. La gerencia de selecciones hace un trabajo muy profesional, esto no se dejó al azar. Insisto: esto es mucho más sencillo porque, de tener una lesión, nadie tendría que cubrir su sueldo (porque es jugador libre). Esa es la diferencia (con el caso Tapia, cubrir su sueldo como futbolista)”.

Es más, tomó el ejemplo del malestar que tuvo Aladino en las últimas semanas. Aquellos que lo sacaron de los partidos ante Paraguay en Lima, y tampoco estará en Estados Unidos con El Salvador, como afirmó Jorge Fossati: “Por ejemplo, el otro día, Christian tuvo una molestia muscular y le hicieron una resonancia magnética. ¿Quién asumió los costos? Evidentemente, la Federación. Entonces, eso está cubierto”.

¿Christian Cueva tiene seguro? Afirma que sí, pero es diferente al de Tapia, que está en la polémica absoluta: “Son dos cosas diferentes, porque en la póliza de Renato se incluye el riesgo laboral (lesión superior a 28 días), que suma todos los gastos laborales (operación, rehabilitación y salarios), pero Cristian es un jugador libre (y no tiene sueldo) desde febrero”.