Hay novedades en la interna de la VIDENA en este preciso instante. Juan Carlos Oblitas fue cesado de su puesto por una cantidad considerable de razones, señalan en el organismo nacional que lidera el deporte rey en nuestro país. Entre ellos, las decisiones que hoy nos tienen en el último puesto. Pero eso no quedaría ahí nada más. También estaríamos viendo a un nuevo entrenador posiblemente, acá te daremos las razones de este posible caso. El cual ahora mismo está siendo la comidilla de todos los que pertenecen al ambiente organizacional.

¿Qué pasó con Juan Carlos Oblitas en la FPF?

Pedro García avisó que no solo se estaría yendo El Ciego de la Federación Peruana de Fútbol. Si no, también el entrenador principal del primer equipo, por las siguientes razones: “Para mí, la desvinculación de un cargo tan fundamental como el de Oblitas es admitir tácitamente el ‘estamos eliminados’. Tanto que lo sacó a Oblitas y voy a hacer una reestructuración en medio de las Clasificatorias. No se sorprendan que la próxima noticia sea la salida de (Jorge) Fossati”. Termina siendo una lectura bastante interesante.

¿Jorge Fossati también se irá de la Selección Peruana?

Porque El Internacional también expone lo que se conoce como facto. Donde las dudas invaden a la decisión tomada por Agustín Lozano como presidente de la FPF: “Ese comunicado revela algo evidente, no es que el presidente Lozano se reunió con Oblitas y decidieron su desvinculación, porque ese cargo de Oblitas, como él siempre lo ha dicho en entrevistas, es un puesto de confianza. No puedes hacer una licitación para la confianza”. Seguro, lo más pronto posible, estaremos viendo al reemplazo del Ciego en ese famoso puesto.

ver también Juan Reynoso le destrozó el corazón a todos los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes

ver también Selección Peruana toma decisión de último momento y este será el drástico futuro para Jorge Fossati

Michael Succar también tocó el asunto, pero de una manera diferente: “Voy a hablar netamente de su desvinculación y creo que la forma en la que lo hicieron básicamente es como si hayan botado a cualquiera y esto tiene un porqué. Juan Carlos Oblitas fue testigo y declaró en la investigación de la Fiscalía sobre los presuntos delitos de los cuales se le acusaban a los detenidos preliminarmente y esta es la factura que le están pasando. ¿Cómo fue? Le mandaron una carta notarial a su casa avisándole que estaba desvinculado y 30 minutos después se publicó este comunicado que evidencia que había algo roto”.

Jorge Fossati en el partido contra Argentina. (Foto: Twitter).

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Jorge Fossati con la Selección de Perú

Desde que asumió a finales de 2023, Jorge Fossati ha dirigido a la Selección de Perú en 13 partidos, entre competencias oficiales y también partidos amistosos. El entrenador ha ganado 4 encuentros, empatado 4 y también ha perdido solo 5 partidos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

El contrato de Jorge Fossati con la Selección de Perú sería hasta finalizar las Eliminatorias rumbo al mundial de 2026, sin embargo, este se puede ampliar en caso de conseguir la clasificación a la copa del mundo, o también terminar antes de tiempo.

Encuesta¿Deberían despedir a Jorge Fossati? ¿Deberían despedir a Jorge Fossati? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad