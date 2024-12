Jorge Fossati no seguirá en la Selección Peruana, eso está definido ahora mismo, porque los resultados son malos y no hay mayor esperanza en su trabajo. Pero eso no termina ahí, también nos damos cuenta de que el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol ya es cosa del ayer. Un informe importante, nos cuenta cómo se han dado las cosas en la última hora de VIDENA. Porque El Nonno no tiene mayor futuro en el equipo de todos, sin embargo, parece que tomará un tiempo más, en conocerse esa actualización como tal.

¿Qué pasa con Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Es una oportunidad de hacer cambios, hasta que se tomó la decisión como tal: “El entrenador uruguayo, Jorge Fossati, podría tener las horas contadas en la selección peruana. Y es que, después de una reunión del directorio de la FPF el último jueves 12 de diciembre, la máxima entidad de fútbol nacional llegó a un consenso y tomó la determinación que el ‘Nonno’ no es la persona ideal para continuar al mando de la ‘Blanquirroja’. Sin embargo, su posible salida sería complicada al tener una cláusula alta”.

¿Qué dicen en la Federación Peruana de Fútbol sobre Jorge Fossati?

Jorge Fossati podemos decir que tiene todo acordado para poder dejar el cargo, tras los malos resultados: “Muchos de los directivos saben que la campaña que está haciendo Fossati en la presente Eliminatoria es mala, y nos está dejando ya prácticamente eliminados. Por eso, muchos consideran que es mejor acabar el proceso con otro DT y empezar un proceso pensando ya en la siguiente eliminatoria”.

Todo esto lo cuenta el periodista deportivo Diego Sotomayor del Diario Líbero. Donde entendemos que las decisiones están en la mesa del mencionado directorio, y todo es cuestión de días, para poder verse las acciones inmediatas para salir de la actual crisis: “Sin embargo, volvemos a lo que señalamos líneas arriba. No es fácil echarlo porque tendría que aplicarse las cláusulas para resolver el vínculo y se trataría de un monto muy alto que, tal vez, en la FPF no estarían dispuestos a asumir”.

¿Por qué botan a Jorge Fossati de la Selección Peruana?

Las razones del famoso directorio de la Federación Peruana de Fútbol, en contra de Jorge Fossati, según cuenta el comunicador, son las siguientes: “Sistema. Uno de los puntos que cuestiona el directorio de la FPF es que el 3-5-2 no está dando resultados. Jugadores. Otro punto es que se indica que el DT uruguayo no apuesta por nuevos nombres para la selección peruana. Hinchada. Los directivos también saben que el fanático no quiere ya a Fossati y piden un cambio en la selección”. Todo esto hace un cóctel imposible de poder llevar adelante.