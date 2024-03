Christian Cueva tiene 32 años y su carrera deportiva ahora misma está detenida. Si bien jugó la temporada 2023 con Alianza Lima en la Liga 1 de Perú, ahora el préstamo terminó y tuvo que volver a Al Fateh de Arabia. Estando lesionado, el volante no juega desde el 21 de octubre del 2023 y está a la espera de una operación para darle cura a su lesión.

En este ámbito de incertidumbre y lucha contra el reloj, Christian Cueva está actualmente en Europa. A la espera de una operación que le ayude a terminar con una dura lesión, el volante reveló que está siendo seducido por un club de la Liga 1 de Perú.

En charla para Liga 1 MAX, Christian Cueva habló sobre su posible fichaje a la Universidad César Vallejo: “No puedo decir en este momento qué es lo que me depara realmente el destino. Mi enfoque únicamente es recuperarme y mi familia. Después yo pongo todas las cosas en manos de Dios. Si tú me dices: ‘quisieras volver al Perú’. Te puedo decir que no, pero al final es Dios quien decide”.

Mostrando así su lado más religioso, Christian Cueva también expresó que un ángel se ha presentado en su camino: Paolo Guerrero. Formando una gran dupla en la Selección de Perú, ‘Aladino’ reveló que charló con el ‘Depredador’: “Conversé con Paolo Guerrero. Estuve atento a lo que pasaba. Vi que marcó en su primer partido y eso es buena para un jugador”.

Si bien Christian Cueva ha descartado volver al fútbol, por ahora está enfocado en su recuperación. Teniendo ofertas de la Liga 1 de Perú como la Universidad César Vallejo, ‘Aladino’ ha puesto su recuperación como prioridad máxima. Solo el paso del tiempo verá cómo se resuelve la situación.

¿Cuánto cuesta Christian Cueva?

Christian Cueva cuesta 550 mil euros según Transfermarkt. Contando con 32 años, actualmente el volante juega en Al Fateh de Arabia, donde tiene contrato hasta junio del 2025.

¿Cuánta gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 70 mil dólares en Alianza Lima, su último club con sueldo. Estando en la temporada 2023, el volante de 32 años tiene contrato con Al Fateh de Arabia, pero está a la espera de recuperarse de una lesión.