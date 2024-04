Aldo Corzo es uno de los elementos más importantes de Universitario. Actualmente disputando su séptima temporada como crema, es capitán y vigente campeón de la Liga 1 de Perú. Pero, lamentablemente para él, su contrato vence en diciembre y todavía no se sabe si renovará.

Según el portal Transfermarkt, Aldo Corzo no sería el único jugador que termina contrato en Universitario. Culminando otros diez jugadores su vínculo en diciembre del 2024 en la Liga 1 de Perú, el lateral derecho primero habló sobre los supuestos beneficios que reciben los cremas.

Aldo Corzo, en conferencia de prensa, habló sobre el arbitraje en los partidos de Universitario: “Si estamos peleando arriba es por mérito propio del equipo y no me parece justo que se nos quite ese mérito. Los árbitros a veces fallan no solo acá, en Perú, sino también en todo el mundo”.

Con ello, Aldo Corzo buscó terminar con el tema de los árbitros con Universitario, pero todavía sigue abierto el capítulo de su renovación. Así pues, junto a él también están Segundo Portocarrero, Sebastián Britos, José Rivera, Diego Dorregaray.

Como se recuerda, Universitario venció 2-1 a Unión Comercio por la fecha 12 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú. Obteniendo los tres puntos gracias a Martín Pérez Guedes, el cuadro crema es líder hasta que juegue Sporting Cristal este domingo ante Cusco FC.

¿Cuánto gana Corzo en Universitario?

Aldo Corzo gana en Universitario 25 mil dólares al mes, según varios medios deportivos. Llegando al cuadro crema en el 2017, el defensor disputa su séptima temporada en el año 2024.

¿Hasta cuándo tiene contrato Corzo en Universitario?

Aldo Corzo tiene contrato en Universitario hasta diciembre del 2024. Estando siete años en el cuadro crema, el lateral derecho ha sido campeón de la Liga 1 de Perú en el 2023 y ahora es capitán.