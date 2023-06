El enfrentamiento entre Universitario de Deportes vs. Gimnasia Esgrima y la Plata tuvo un final para el recuerdo y no porque hubo buen juego o fútbol hermoso, sino que lamentablemente terminó con una tremenda pelea que quedará para la historia.

Debido a este suceso, hubo mucho interés de la prensa para hablar con los protagonistas y uno que habló con ellos fue el administrador temporal, Jean Ferrari. Que tuvo un altercado con Alan Diez, conductor del programa deportivo, Fútbol como Cancha.

“¿Sientes que se le viene algo fuerte a la U, por ahí el cierre del estadio? ¿Ya hay que llamar al IPD para pedir el cese del Nacional, sientes eso o no?”, fue la pregunta hecha por el comunicador.

A lo que el mandamás merengue al parecer tomó a mal la pregunta y lo acusó de querer generar polémica, porque no tenía ningún sentido de lo que decía. Porque para él no hubo ningún acto que haga que el estadio Monumental cierre.

“No, no, estás tratando de generar polémica, negrito, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo porque no hubo ningún acto que vaya con el cierre de un escenario deportivo. Me parece que no puede generar una polémica en dónde no la hay, está mal enfocado a lo que estás diciendo”, comentó Ferrari.

Por último, esta respuesta no fue de muy a gusto para el hombre de prensa, que aseguró que tiene 33 años [en el periodismo] y que debido a eso, nadie le iba a decir si está bien enfocado o no.

“Pero no me vas a enseñar a decir si está bien o mal enfocado, no te pases, tengo 33 años en esto y me vas a decir si estoy enfocado bien o mal. Seguramente tú no has aprendido como dirigente, entonces, solo te estoy hablando Jean, en buena onda”, indicó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario en la Copa Sudamericana?

Universitario de Deportes ya conoce quién será su rival para los playoff de la Copa Conmebol Sudamericana. El partido será contra Corinthians de Brasil y está programado para los días 11 y 13 de julio en Brasil, mientras que los duelos de vuelta están pactados desde el 18 al 20 de este mes. Cabe recalcar que estos choques serán transmitidos por la señal de ESPN para toda Latinoamérica y por streaming, mediante la plataforma de Star Plus.