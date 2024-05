Estamos a muy poco de poder vivir la jornada donde más movimiento existe dentro del fútbol peruano. Si para el Torneo Apertura 2024 se prepararon fuerte, imagínate cómo se trabajarán los planteles para renovar fortaleza o cambiar sus debilidades. En este caso, para el Clausura se verán diversos cambios, los cuales no pueden errarse. Por eso, los nombres propios, aquellos que se consideran como viejas confiables, suenan tanto en Universitario de Deportes, como en Alianza Lima.

Aaron Virhuez, periodista del Diario El Diez, expone lo que corresponde a la información de nuestro titular en su cuenta de Twitter: “El mercado de pases para el Clausura promete. Se juegan el todo o nada en este último semestre. En Melgar, no pondrían trabas si llega una oferta por Lavandeira, ya sea préstamo o compra. Jugó pocos minutos. Varios clubes sacan cuentas, entre ellos uno de la capital”. No olvidar que no ocupa cupo de extranjero, pues ya está nacionalizado.

Después de este apunte muy interesante, vemos las diversas redes sociales y tanto los hinchas de Alianza Lima, como Universitario de Deportes, se entregan para poder gestionar su regreso a cualquier plantel. El motivo principal es que nunca defraudó dentro o fuera de la cancha. Siempre se mantuvo como un futbolista profesional, con máximo respeto, y otros aspectos que se extrañan.

Pablo Lavandeira rindió en ambas tiendas, lo cual termina siendo extraño, raro, y difícil de ver. Normalmente, es uno u otro, por temas generales de cultura. Pero para nada, Lava que Lava, como se le conoce, siempre estuvo a la altura tanto de los merengues, como de los propios blanquiazules. Veremos cómo se trabaja esta situación en los equipos más populares del fútbol peruano. Son tiempos muy movidos.

Pablo Lavandeira se perfila a salir de FBC Melgar. (Foto: Liga 1).

¿Cuándo vuelve a abrirse el libro de pases de la Liga 1?

El segundo periodo del mercado de pases interno, se podría desarrollar entre junio y julio de este año, tal y como sucedió en el 2023. La Liga 1 estará dándole pie al ambiente de fichajes, siempre y cuando lo permitan los clubes. Para el Torneo Clausura 2024 se permitirá contratar, de por sí, eso ya es una gran noticia para quienes deseen realizar este importante movimiento.

¿Qué jugadores podrían dejar Universitario de Deportes?

Acá ponemos una lista de jugadores que podrían dejar el plantel para el Torneo Clausura 2024:

Aamet Calderón (Perú) – 25 años – portero.

Piero Guzmán (Perú) – 23 años – defensa.

José Bolívar (Perú) – 23 años – defensa.

Yuriel Celi (Perú) – 21 años – volante.

Diego Dorregaray (Argentina) – 31 años – delantero.

¿Qué jugadores podrían dejar Alianza Lima?

Acá te colocamos la lista de posibles salidas para el Torneo Clausura 2024:

Ángel de la Cruz – portero – 12 (peruano / 21 años).

Fabricio Mesías – defensor – 33 (peruano / 17 años).

Brian Arias – defensor – 23 (peruano / 17 años).

Sebastián Aranda – defensor – 21 (peruano / 20 años).

Bassco Soyer – volante – 80 (peruano / 17 años).

Víctor Guzmán – delantero – 22 (peruano / 18 años).