La situación de Cristian Benavente cambió radicalmente luego de salir de Alianza Lima. Si bien estuvo las dos últimas temporadas en el cuadro íntimo, la del 2023 no la jugó por una lesión, pero ahora está totalmente recuperado. Buscando resaltar siempre en Perú, el ‘Chaval’ firmó por la Universidad César Vallejo hasta diciembre del 2024.

Acordando así estar una temporada en la Universidad César Vallejo, Cristian Benavente también habría arreglado un nuevo sueldo. Entendiendo que en Alianza Lima ganaba alrededor de 30 mil dólares mensuales, ahora en el cuadro del norte se embolsaría casi 50 mil dólares al mes.

“Richard Acuña me llamó hace un año cuando estaba lesionado. Se dicen cosas que no son verdad, no hubo acuerdo de parte de Alianza Lima. Estoy recuperado y listo para sumar”, comentó Cristian Benavente sobre su salida de Alianza Lima y posterior llegada a la Universidad César Vallejo.

Haciendo sumas y restas, si Cristian Benavente gana 50 mil dólares al mes, eso quiere decir que por toda la temporada 2024 la Universidad César Vallejo le pagaría alrededor de 600 mil dólares. Siendo verdaderamente un sueldazo, el ‘Chaval’ estaría mejor en el norte que en Alianza Lima.

Es válido recordar que Cristian Benavente se formó en las divisiones menores del Real Madrid. No teniendo mucha continuidad, pasó por clubes de Bélgica, Egipto y hace poco en Alianza Lima de Perú. Tras ello, el ‘Chaval’ no logró seguir en el cuadro de La Victoria y ahora está en el plantel de Trujillo.

¿Cuáles son los números de Cristian Benavente con Alianza Lima?

Cristian Benavente no tuvo minutos en la temporada 2023 con Alianza Lima, pero en la 2022 sí estuvo en algunos partidos. Registrando 1077 minutos, disputó 26 cotejos, de los cuales en 12 fue titular y en 14 ingresó desde la banca.

¿Cuál es el valor actualmente de Cristian Benavente?

Cristian Benavente vale actualmente 400 mil euros, según Transfermarkt. Costando alguna vez el monto de 5,50 millones de euros cuando tenía 25 años, ahora su precio está en caída, pero espera recuperarse en la Universidad César Vallejo.